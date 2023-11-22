比好市多黑五優惠便宜！全國iPhone15折4千 燦坤手錶福利品降6千
好市多黑五購物節熱鬧登場，3C賣場也積極備戰，燦坤首推98吋QLED連網顯示器直降15萬，三星623公升雙門冰箱促銷價2萬出頭，官網還有Apple Watch S8 福利品直降6千。全國電子價格更是力拚好市多，iPhone 15 直接折價4千元，AirPods Pro第二代低調賣6790 元，加購周邊還有1.5折起加購價，價格硬是要來碾壓好市多。
記者周淑萍/綜合報導
接近年底，民眾也開始準備除舊佈新，適逢黑五，根據燦坤表示，黑五期間大家電商品詢問度與購買意願提高，不少消費者看準這波入手高單價的3C家電。
優惠商品包含首推超大尺寸TCL 98型QLED智能連網顯示器直降15萬，Samsung 623公升雙循環雙門冰箱下殺6.5折；惠而浦 17公斤滾筒洗衣機搭16公斤瓦斯型排風式滾筒乾衣機組合價5萬9900元；Bosch 12人份獨立式洗碗機促銷價2萬7900元。
高人氣的蘋果商品兩大賣場線上平台有不少優惠，燦坤iPhone 15 Pro Max 512GB現折1557元，256GB加送35Ｗ快充和充電線；另有Ａpple Watch S8福利品折價6000元，還有iPad Pro 下殺9折。
全國電子低調的祭出很狂的價格，以目前最夯的AirPods Pro 2耳機來看，蘋果官網還要7490元，全國電子網路價為6790元，已經比好市多還要便宜，還可以用更便宜的價格加購配件。
另外還有iPhone 15 512GB版本，明擺要來挑戰好市多的價格，好市多黑五價3萬6489元，全國電子網路價硬是再去掉零頭，特價3萬6400元，還可以使用信用卡、LINE Pay付帳，也能享有分期零利率。