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比五月天還難搶！陳耀訓蛋黃酥過年檔期開賣　價格、預購日一次看

▲陳耀訓蛋黃酥公佈「2024農曆新年紅土蛋黃酥」預購資訊，預購日為2023年12月5日（二）中午12:30開始。（圖／取自陳耀訓麵包埠）
▲陳耀訓蛋黃酥公佈「2024農曆新年紅土蛋黃酥」預購資訊，預購日為2023年12月5日（二）中午12:30開始。（圖／取自陳耀訓麵包埠）

記者葉盛耀/綜合報導

被網友稱為「比五月天演唱會門票還難搶」的陳耀訓蛋黃酥，公佈「2024農曆新年紅土蛋黃酥」預購資訊，預購日為2023年12月5日（二）中午12:30開始，中秋節檔期沒搶到的，這次得好好把握。而另一家同樣有搶手的蛋黃酥的「法朋」，也預告將於12月6日開賣春節禮盒。

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陳耀訓蛋黃酥的臉書粉專「陳耀訓麵包埠」正式公佈，「2024農曆新年紅土蛋黃酥」的預購日將是2023年12月5日（二）中午12:30開始，而提貨時間2023年12月16日至2024年2月8日（營業時間12:00-19:30），售價與中秋檔期一樣980元（1盒10入），同樣需由拓元售票系統下訂。

▲陳耀訓蛋黃酥被網友戲稱，比五月天演唱會門票還難搶。（圖／取自《陳耀訓·麵包埠》臉書）
▲陳耀訓蛋黃酥被網友戲稱，比五月天演唱會門票還難搶。（圖／取自《陳耀訓·麵包埠》臉書）
臉書粉專並提醒，每人限購5盒，未接受大宗訂單，無宅配服務。民眾需到店取貨，一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。

另外也強調「鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛」。

而同樣是蛋黃酥名店的法朋烘焙甜點坊，也將推出春節禮盒，一般訂購開放日期為12月6日(三) 12:00，且僅接受官網訂購，2024年1月8日 ～ 2月1日開放門市自取與宅配， 2月2日 - 2月8日提供門市自取，不提供宅配服務。禮盒中，經典蛋黃酥禮盒售價為920元。

▲「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」也宣布，12月6日12:00蛋黃酥開放預購。（圖／法朋提供）
▲「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」也宣布，12月6日12:00蛋黃酥開放預購。（圖／資料照，法朋提供）

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