電費快比房租貴！專家揪「耗電猛獸」　內行激推1神器：裝完省5千

易遊網推國泰航空「日本機＋酒」每人15999元起　最多激省1萬元

▲易遊網獨家推出「國泰航空日本機加酒」85折快閃優惠，機票、酒店一起訂，組合優惠每人最低15,999元起，最高可省萬元。（圖／易遊網提供）
▲易遊網獨家推出「國泰航空日本機加酒」85折快閃優惠，機票、酒店一起訂，組合優惠每人最低15,999元起，最高可省萬元。（圖／易遊網提供）

記者葉盛耀/綜合報導

近期日圓走低至0.21字頭，日本旅遊熱度也更居高不下，易遊網與國泰航空獨家合作，推出「國泰航空日本機加酒」85折快閃優惠，凡預訂國泰航空東京、大阪、名古屋機加酒商品，組合優惠每人最低15,999元起，比機酒分開訂最高可激省上萬元，輸入折扣碼單筆加碼再減500元。優惠活動自即日起至11月30日止，可預訂出發日為2024年3月31日前(寒假春節除外)。另外可樂旅遊的線上旅展優惠活動，也將一直推到11月30日，包含不少日本旅遊景點票券有買一送一。

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易遊網的國泰航空機加酒商品可自選搭配飯店，東京、大阪、名古屋共有超過4千間飯店選擇。 大阪自由行小資首選「大阪本町Travelodge酒店」，步行4分鐘就可到達本町站，前往必逛商圈道頓掘或心齋橋皆十分便利，雖然以日系簡約的平價飯店為定位，但其舒適客房加上大空間的浴室設計，讓眾多旅客大讚高CP值，機加酒5天4夜每人含稅15,999元起，相當划算。

▲易遊網的國泰航空機加酒商品可自選搭配飯店，東京、大阪、名古屋共有超過4千間飯店選擇。 大阪自由行小資首選「大阪本町Travelodge酒店」，每人最低15999元起。（圖／易遊網提供）
▲易遊網的國泰航空機加酒商品可自選搭配飯店，東京、大阪、名古屋共有超過4千間飯店選擇。 大阪自由行小資首選「大阪本町Travelodge酒店」，每人最低15999元起。（圖／易遊網提供）
另推薦今年3月開幕的公寓式酒店「京阪難波格蘭德酒店」，提供雙人房、三人房、雙層套房、家庭房、家庭連通房等多元房型選擇，具現代感的清新設計風格以及鄰近南海難波站的地點優勢，讓不少旅客將此間飯店放入收藏清單，機加酒5天4夜每人含稅24,000元起

若想找便於前往日本環球影城的高CP值飯店，直通JR大阪環狀線的「ART 大阪灣酒店」，搭車10分鐘即達環球影城車站，飯店於週六日另有提供免費接駁到櫻島，下車步行就可抵達環球影城；而飯店樓高51層，是大阪少數擁有美麗夜景的酒店，廣受旅客好評、值得體驗，機加酒5天4夜每人含稅最低19,999元。

玩東京推薦今年4月全新開幕的「Vessel Inn 淺草筑波快捷酒店」，清新木質暖色系建築坐落於鬧中取靜的地段，距離旅日必訪景點淺草步行10分鐘即達，5天4夜機加酒每人最低含稅18,888元起；東京人氣熱銷的四星級「品川王子大飯店」，離山手線品川車站步行只要2分鐘，前往上野、涉谷、新宿等都非常方便，加上館內設有多達10間特色餐廳，入住高樓層客房還能遠眺東京鐵塔，受到眾多旅客青睞，5天4夜機加酒每人最低含稅18,999元起

若以暢玩東京迪士尼樂園為目的，推薦「東京灣潮見王子酒店」，飯店緊鄰JR潮見站，前往東京迪士尼樂園或到東京車站都只須搭乘3站，交通相當便捷，且客房空間寬敞，深受親子家庭客喜愛，5天4夜機加酒每人含稅23,000元起。

▲距離東京迪士尼樂園只有3站的「東京灣潮見王子酒店」，深受家庭客喜愛。（圖／易遊網提供）
▲距離東京迪士尼樂園只有3站的「東京灣潮見王子酒店」，深受家庭客喜愛。（圖／易遊網提供）
名古屋也祭出快閃激省價！像是鄰近知名地標名古屋電視塔「MYSTAYS名古屋錦酒店」，館內設有溫泉浴場設施，機加酒5天4夜每人含稅18,999元起。易遊網「國泰航空日本機加酒」快閃活動僅到11月30日止，機票、住宿一起訂，直接現享85折起的優惠之外，結帳輸入折扣碼「CXJPN500」，單筆不限金額還可再折500元。

另外，可樂旅遊線上旅展優惠則將推到11月30日，精選各線人氣商品下殺，像是日本部分就推薦沖繩4日18,800元起、九州期間限定冬日燈節25,388元起、季節限定藏王樹冰55,800元起。只要於即日起至11月30日前註冊並登入可樂會員，進入活動頁「自行歸戶」優惠代碼（2023ITF），即可享國外自由行95折優惠（最高折抵上限1,000元），而票券部分，也推出多款日韓人氣票券買一送一等優惠。

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