易遊網推國泰航空「日本機＋酒」每人15999元起　最多激省1萬元

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另推薦今年3月開幕的公寓式酒店「京阪難波格蘭德酒店」，提供雙人房、三人房、雙層套房、家庭房、家庭連通房等多元房型選擇，具現代感的清新設計風格以及鄰近南海難波站的地點優勢，讓不少旅客將此間飯店放入收藏清單，機加酒5天4夜每人含稅24,000元起
若想找便於前往日本環球影城的高CP值飯店，直通JR大阪環狀線的「ART 大阪灣酒店」，搭車10分鐘即達環球影城車站，飯店於週六日另有提供免費接駁到櫻島，下車步行就可抵達環球影城；而飯店樓高51層，是大阪少數擁有美麗夜景的酒店，廣受旅客好評、值得體驗，機加酒5天4夜每人含稅最低19,999元。
玩東京推薦今年4月全新開幕的「Vessel Inn 淺草筑波快捷酒店」，清新木質暖色系建築坐落於鬧中取靜的地段，距離旅日必訪景點淺草步行10分鐘即達，5天4夜機加酒每人最低含稅18,888元起；東京人氣熱銷的四星級「品川王子大飯店」，離山手線品川車站步行只要2分鐘，前往上野、涉谷、新宿等都非常方便，加上館內設有多達10間特色餐廳，入住高樓層客房還能遠眺東京鐵塔，受到眾多旅客青睞，5天4夜機加酒每人最低含稅18,999元起
若以暢玩東京迪士尼樂園為目的，推薦「東京灣潮見王子酒店」，飯店緊鄰JR潮見站，前往東京迪士尼樂園或到東京車站都只須搭乘3站，交通相當便捷，且客房空間寬敞，深受親子家庭客喜愛，5天4夜機加酒每人含稅23,000元起。
名古屋也祭出快閃激省價！像是鄰近知名地標名古屋電視塔「MYSTAYS名古屋錦酒店」，館內設有溫泉浴場設施，機加酒5天4夜每人含稅18,999元起。易遊網「國泰航空日本機加酒」快閃活動僅到11月30日止，機票、住宿一起訂，直接現享85折起的優惠之外，結帳輸入折扣碼「CXJPN500」，單筆不限金額還可再折500元。
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