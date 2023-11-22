6.4萬粉絲專頁遭駭被改名！泰山臉書粉專搬新家 推4天限時活動
食品大廠泰山企業臉書粉絲專頁，本（11）月16日驚傳遭到駭客盜用，不僅以簡體字發文勒索「給我錢，我會返回頁面」，還被換掉大頭貼、改名成「2607」，泰山報警並將粉絲專頁關閉，今（22）日宣布「拒絕駭客，我們決定另起爐灶！」，將粉專正式搬家，還玩諧音梗稱6.4萬粉專被駭，老闆說要「#先炒me」，除非新粉專首PO可以在3日內破2607個讚數，小編才能保住飯碗，並推出限時4天活動，只要成功達標，就將抽出20名幸運粉絲，贈出1箱「泰山仙草蜜」。
記者林莞茜／綜合報導
11月16日下午4點多，有6.4萬多人按讚的泰山企業粉專，無預警遭駭客盜用，管理員更只剩下IP來自英國的一人，而駭客甚至還在粉專以簡體字發文：「給我錢，我會返回頁面」，並把粉絲專頁名稱改成「2607」，連大頭貼也撤換，不過過往貼文與照片未被刪除。
對此，泰山將粉絲專頁關閉，並稱「本公司第一時間已報警並採取緊急措施，同步提升官網及內部資訊系統之安全層級，目前運作一切正常未受影響。為了保護資訊安全，請粉絲慎防所有詐騙行為，本公司正在全力調查與解決。」
有鑑於此，泰山決定在22日設立新粉專，並同時舉辦4天限時活動慶祝，只要在11月25日23：59活動結束前，首篇貼文讚數破2,607個讚，將就抽出20名完成指定任務粉絲，每名直接贈送1箱泰山仙草蜜(330g*24入)。