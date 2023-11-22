林志穎車禍後照拿冠軍！72歲媽現身 笑談30年前約定：兒子很孝順
林志穎的72歲媽媽林金花，今（22）日出席2023「心瓷傳愛愛心慈善義賣」公益活動，與熟識超過40年的女星陳美鳳一同做愛心。談到兒子林志穎日前剛奪下陸綜《披荊斬棘3》 年度總冠軍，車禍後浴火重生的經歷，讓媽媽相當開心，大讚兒子很厲害。
記者詹鎰睿／台北報導
林金花透露在66歲那年開始學習作畫，還在兒子們的幫助下完成在宜蘭三星鄉定居，並創立個人畫室的心願，孝順的兒子林志鑫也在一旁表示，希望每年都可以讓媽媽出國，基本上已經生活無虞，鼓勵媽媽到處玩。
由於兒子們都各忙各的，林金花也說，其實她有規定每年的母親節以及她的生日，所有兒子、孫子通通都要回家，至今無人缺席過，「安農溪那邊很漂亮，孫子都很喜歡回來騎腳踏車，到處跑一跑。」再加上附近還有情人橋、落雨松等知名景點，讓她充滿很多靈感，非常喜歡。
談到林志穎去年發生的車禍，林金花坦言，其實在兒子19歲的時候，就有叮嚀過他開車要小心，「媽媽把你皮膚生得好好的，不可以給我弄破喔！」結果那次車禍，林志穎皮膚還真的完全沒破，破的是骨頭，讓林金花不忍笑說，「他還滿孝順的，真的有做到！」事後林志穎也有向她道歉，「幸好小孩子沒事，不然他說他會終生遺憾！」至於目前的傷勢如何？林金花則說，「他大概恢復8成了！」身體越來越健康。
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