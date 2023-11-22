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電腦看YouTube變超卡！Google證實「有出招」　跟廣告攔截器有關

▲影音平台龍頭YouTube近期動作連連，先是針對「廣告攔截器」出招制裁，又開始寄出警告信，要抓家庭方案中「非同住」寄生用戶，讓許多用戶憂心忡忡。（示意圖／取自unsplash）
▲影音平台龍頭YouTube近期動作連連，先是針對「廣告攔截器」出招制裁，又開始寄出警告信，要抓家庭方案中「非同住」寄生用戶，讓許多用戶憂心忡忡。（示意圖／取自unsplash）

記者潘毅／綜合報導

影音平台龍頭YouTube近期動作連連，先是針對「廣告攔截器」出招制裁，又開始寄出警告信，要抓家庭方案中「非同住」寄生用戶，讓許多用戶憂心忡忡。近期又有網友發現，電腦瀏覽器網頁「載入YouTube變超慢」，沒想到這竟然是因為使用廣告攔截器被發現，Google也對此做出證實了。

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近期許多外國網友發現，使用各種瀏覽器觀看影片，結果發現網速正常情況下，進入YouTube，卻會有將近5秒頁面完全空白，載入延遲相當明顯，而話題曝光後，也陸續引出遇到相同問題的苦主。

▲近期許多外國網友發現，使用各種瀏覽器觀看影片，發現網速正常情況下，進入YouTube，卻會有將近5秒頁面完全空白，這其實與廣告攔截器有關。（圖／Reddit）
▲近期許多外國網友發現，使用各種瀏覽器觀看影片，發現網速正常情況下，進入YouTube，卻會有將近5秒頁面完全空白，這其實與廣告攔截器有關。（圖／Reddit）
不過據外媒《The Verge》報導，他們向 Google 詢問後，得到了驚人答案，那就是這個「載入延遲」並非瀏覽器問題，而是他們為了解決廣告禁用的手段。YouTube公關經理克里斯多福（Christopher Lawton）表示，如要改善延遲問題，解決方式就是請用戶停止使用廣告攔截器，或是用戶付費訂閱 YouTube Premium。

克里斯多福更表示，YouTube內部檢測廣告攔截器方式會持續改善，使用規避廣告插件的用戶，未來將持續面臨「載入延遲」等相同的問題。

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