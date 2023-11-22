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回憶蕭美琴照顧同仁暖舉　趙怡翔讚將展現更有溫度領導風采

▲蕭美琴21日上午赴中選會登記。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.21）
▲蕭美琴21日上午赴中選會登記。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.21）

記者邱新博／台北報導

民進黨總統參選人賴清德與副手、駐美代表蕭美琴21日前往中選會登記，「賴蕭配」成型。賴清德競辦發言人、台北市議員趙怡翔今（22）日分享，他在駐美期間與蕭美琴有共事經驗，且在黨內時也受到蕭美琴的提拔與鼓勵，也分享了2020年全球疫情重創時，因為無法回台，蕭美琴特別從台灣進口空氣清淨機、更附上手寫的「Merry Christmas! (From one cool cat to another)」親簽卡片的暖舉。

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趙怡翔表示，當年提拔他進入民進黨國際部服務的就是當時的時任立委蕭美琴，也意外開啟了他的國際生涯；趙怡翔說，當年有人問起他是否太年輕接任此職，但蕭美琴卻回覆她25歲就擔任國際部副主任、隔年擔任主任。她強調，只要有能力，年齡絕對不是問題。

趙怡翔回憶，幾年後在美國服務時，也是蕭美琴最理解為何年輕人會希望投入地方選舉、接受民意洗禮，從中給他許多寶貴的意見與建議。趙怡翔記得她笑稱，投入選舉最辛苦的將是週末，「我當時還不信，心想怎麼可能每個週末都要忙！而這也就是我現在的人生。」

趙怡翔分享，蕭美琴並不只照顧我一個人，她對所有同仁都展現出同樣的溫暖，2020年冬天，當年因為全球疫情關係，即便聖誕節能放長假，駐美代表處同仁也無法返國與家人共度。而在當下，蕭美琴特別從台灣進口好幾箱台灣美食及小型空氣清淨器，直到深夜還在一袋一袋分裝給大家，作為聖誕節禮物，當年她還附上一張親簽卡片：「Merry Christmas! (From one cool cat to another)」。中文：聖誕快樂！（一隻酷貓對另一隻酷貓的祝福）

趙怡翔說，蕭美琴的專業能力已經一再被證明，在任期間完成了21世紀貿易協定等多項「不可能任務」，現在出來選舉連美國、日本前資深官員及國際學者都公開肯定。即便如此，他覺得這些小故事同樣有意義，因為選舉不單是選能力也是選人格，而蕭美琴具有堅定與溫暖的個性，未來將帶來更有溫度的領導風采。

▲2020年聖誕節，蕭美琴給趙怡翔的手寫卡片。（圖／趙怡翔提供）
▲2020年聖誕節，蕭美琴給趙怡翔的手寫卡片。（圖／趙怡翔提供）

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