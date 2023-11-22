2024年TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽徵件開跑
全台知名的國際兒童繪畫比賽－TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽(TOYOTA Dream Car Art Contest)即日起開始徵件。在學童們熱情地參與下，去年TOYOTA夢想車最終共徵得12萬件畫作，其中更有一件獲得日本世界大賽最佳入圍獎的殊榮！TOYOTA長期支持兒童藝術繪畫發展，期望帶給孩童一個自由發揮想像力的空間，並於童趣的作品中，找尋汽車開發靈感、打造世人更嚮往的移動生活。
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今年邁入第18屆的TOYOTA夢想車創意繪畫大賽，再度攜手同樣關注兒童藝術的雄獅文具以及人氣插畫家–路易斯與布丁，共同支持兒童藝術及創意發展。本屆於台灣全國大賽獲得金獎的9件作品，將送件至日本參加世界大賽，與世界各地的小畫家們共同角逐全球大獎的殊榮。成功晉級世界大賽決賽並獲獎之得獎者個人可獲得5,000美元獎學金、得獎者學校則可獲得10,000美元的高額獎學金*註1，入圍世界大賽但未得獎者個人亦可獲得3,000美元獎學金，鼓勵小藝術家們盡情揮灑自己的想像力。
TOYOTA夢想車創意繪畫大賽邀請15歲(含)以下全台灣中小學的青少年及學童參賽，依年齡分為A組(7歲(含)以下)；B組(8-11(含)歲)；以及C組(12-15(含)歲) 3個組別，讓學童發揮無限創意，拿起繽紛畫筆，和TOYOTA一起前進夢想。本次報名參賽即贈送TOYOTA夢想車x路易斯與布丁 雄獅12色蠟筆好禮乙份(限前23,500位)，團體報名參賽符合特定資格也享有萬花尺魔幻套組乙份(限前750組) *註2。詳細活動內容及辦法請至活動網站查詢：(https://www.toyota.com.tw/event/202311_dreamcar/)或電洽：(02)2521-5857「2024 TOYOTA夢想車創意繪畫大賽工作小組」。
*１世界大賽15,000美元獎學金為得獎者個人5,000美元及得獎者學校10,000美元獎學金之加總，相關稅金、匯差、匯費等須由得獎者及得獎單位負擔，主辦單位將依稅法規定預先扣繳，得獎者不得異議。
*2報名禮依報名順序限量贈送(個人禮共23,500名、團體禮共750組)，送完為止。