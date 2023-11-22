▲台灣馬自達深耕產學合作人才培育 贈CX-9 作技藝競賽首獎

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自 2018 年起，台灣馬自達便參與教育部舉辦的「全國高級中等學校學生技藝競賽」，以實際行動支持台灣汽車技職教育體系，歷年累積捐贈 MAZDA 旗下車款達 87 輛予全台學術研究單位及技職教育單位以提升技職教育品質。同時也提供技職教育學生們有機會申請至 MAZDA 經銷體系參與保養維修實作，除了傳授與時俱進的專業汽車維修知識，也讓技職學生們能提早接觸實務作業，讓所學得以致用並從中累積經驗，消弭學子們畢業後進入職場的產學落差。
台灣馬自達深耕台灣，除了持續引進與國際同步接軌的新式車輛與導入嶄新安全科技於旗下車款，在整體售後保養維修服務上也格外重視，為了提升服務滿意度與技師服務水平，強化 MAZDA 技師一次完修的能力，自 2015 年起也將原廠「MAZTECH 引電技師技能競賽」導入台灣，並著重於實務操作時面臨的修護問題與故障排除，考試範圍囊括引控、傳動、底盤、電氣以及 i-ACTIVSENSE 安全系統五大範疇等項目，同時定期舉辦進階型引電技術培訓與新科技回訓課程，以及依照新車色導入排程，規劃噴漆培訓課程。此外，秉持「以人為本」的品牌理念，落實 Omotenashi 日式款待精神持續精進消費者的購車體驗，結合日式精緻質感與美學底蘊升級全台MAZDA 服務據點，以多元行動支付與推行「MAZDA 台灣」LINE 官方帳號，帶來更全面、流暢、新穎的服務體驗，並善盡企業社會責任，持續關注環境永續發展議題，導入電子工單明細寄送作業，減少紙張印製為環保盡一份心力，也讓 MAZDA 在「台灣年度風雲車」評鑑中，獲得消費者票選為「2023 年度最佳服務品牌」的殊榮。欲了解更多關於 MAZDA 的最新消息與旗下車款新訊，歡迎造訪 MAZDA 官方網站 (https://www.mazda.com.tw/) 。