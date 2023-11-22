買洗碗機不用拆廚房！嘉儀桌上型有奶瓶模式 新手爸媽可以躺平了
被喻為「婚姻救星」的洗碗機，在疫情期間因在家烹煮的時間增加，因此熱賣一波。代理歐美精品等級的家電商嘉儀，觀察台灣民眾想購入卻難下手，原因就在機台過大，甚至需要拆流理台才能安裝。為了迎合小家庭的需求，嘉儀耗時一年自行研發嘉儀KE桌上型洗碗乾燥機，最大的優點就在於免安裝，同時還有高階洗碗機才有的「自動開門烘乾與自動關門除菌」，另有奶瓶模式，新手爸媽不用為了誰洗奶瓶爭吵。售價1萬7500元，即日起開賣。此外，主打小家庭，因此容量較小，鍋子和碗盤可能要分兩次洗。
記者周淑萍/綜合報導
代理歐美精品等級洗碗機將近40年的嘉儀企業，今（22）日正式公開首款自有品牌洗碗機－嘉儀KE桌上型洗碗乾燥機。根據嘉儀企業產品開發部門黃嘉文表示，嘉儀銷售歐美洗碗機多年，觀察台灣家庭結構以小家庭為主，想買洗碗機，卻受限於住家空間，可能需要重新改裝廚房空間才能安裝洗碗機。因此自行研發更適合台灣人的桌上型。
實際現場體驗嘉儀KE桌上型洗碗乾燥機，優點的部分包含了只需要簡易安裝排水管即可使用，開始烘乾時會自動開門讓蒸氣散去，烘乾流程結束後會自動關門進行紫外線除菌，殺菌後就能當成收納櫃，相當方便。
洗淨程序上內建了7種模式，有標準、強力、節能、自潔、奶瓶、蔬果、快速模式，其中「強力模式」可以80⁰C 高溫沖洗油膩碗盤；「快速模式」能40分鐘快速洗滌；「蔬果模式」則透過常溫水洗淨殘留農藥，另外還有「奶瓶模式」，可用高溫洗淨殺菌，新手爸媽們不用為了誰去洗奶瓶生氣了。
空間的部分，官方數字為可容納 5-6 人份 48 件餐具，還特製Z型雙層碗籃設計，可以擺放湯匙、筷子等餐具。但如果需要放大鍋具就必須要拆掉上碗籃，且因為主打小家庭，洗碗機的空間相對小一些，如果同時有湯鍋、炒鍋和碗盤，可能就需要分兩次清洗，此外，雖然不用安裝進水管，但還是需要「手動」注水。