好薪情！中年職訓換跑道 退伍軍人改當工程師

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魏天佑表示，在軍中任職長達24年，面臨退役後的中高齡再就業需求，於是興起轉換跑道念頭，因深覺「有專業才不會被淘汰」，魏天佑與家人討論後決定報名雲嘉南分署的自動控制班職前訓練課程，從頭歸零學起。
有這2張證照讓魏天佑尋職時無往不利，面試5家公司全錄取，後來選擇離家近的斗六宏偉電機工業公司擔任工程師，負責維修電梯，進入業界半年，又取得升降梯裝修丙級證照，目前月薪已超過50K，羨煞眾人，他也感謝勞動部提供職訓資源，讓他能中年轉業成功，擁有好薪情。
雲嘉南分署長劉邦棟指出，自動控制職類出路廣，未來可從事自動控制工程師、PLC程式設計人員、設備工程師與廠務儀電人員等，業界缺額多、工作穩定，新人起薪約32K-35K，若技術純熟，薪資可達50K以上，目前分署開辦的職訓課程，與業界技術落差小，且學員在經工廠式的管理與訓練後，不僅能適應，也較待得住。
「有一技之長就不怕沒頭路」，劉邦棟鼓勵待業或想轉職的民眾，如果對未來職涯還沒有方向，不妨先來職訓學專長，分署自辦職前訓練課程有電機、電子、營建、機械4大職群超過30個職類可供選擇，受訓不僅免學費，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請6-12個月的職訓生活津貼，歡迎15歲以上失（待）業者及轉業民眾報名，詳細開課內容可至分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)查詢或電洽06-6985945分機1099。