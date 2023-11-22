全台最矮計程車司機　玻璃娃娃程健智勇敢追夢

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為此，醫生還曾經宣判他活不過25歲。生活上的不便，曾讓他一度想輕生，不想再處處麻煩別人，「刀劃破皮膚那刻真的很痛，讓我忽然意識到，我有勇氣死，怎麼沒有勇氣面對困境？」程健智說。
一刻的轉念，加上媽媽也從未放棄過他，讓程健智決定發憤圖強，從原本因為成績很爛被老師放棄的學生，苦讀考上了嘉義大學獸醫系，還因此結交了現任太太，走入婚姻，育有一子一女，其中女兒也遺傳到先天性成骨不全症，但夫妻二人都坦然面對。
只是為什麼讀獸醫系最後卻去開計程車呢？程健智先是笑答:「我爸爸擔心我被牛踩到就死掉了啦」，接著才說原來是因為自己身型過小、體力無法負荷，才在因緣際會下，考取職業計程車執照，希望一己之力可以幫助到更多的人。
「小小的人開大大的車讓我覺得很有成就感」，為了完成這個夢想，他還特地改裝駕駛座，裝設一個腳踏板、加高油門與剎車、墊高坐墊，乘客在後座不仔細看，絲毫看不出他是一位身心障礙者。
但玻璃娃娃要開計程車，不只家人不太贊同，更曾被乘客「拒搭」，「他們擔心坐我的車不安全」，不過這些不順遂，程健智都以正向樂觀的心態面對，他認為只要提供好的服務，給乘客一趟安心的旅途，就會讓人對他有所改觀，憑著這樣的信念，無障礙計程車一開就是7年，「我會一直開到退休，開到我開不了為止」，程健智用溫暖的笑容堅定地說著。
雖然從小就因為個子嬌小，備受異樣眼光，但程健智從不因為自己是身障者而感到自卑，「我自己照鏡子的時候都覺得自己身體很神奇，更何況是別人」，他勇於接受自己的不一樣，更期許在自己能力所及的地方，做個對社會有影響力的人。
因此，他現在也擔任先天性成骨不全症關懷協會秘書長一職，想要幫助更多病患與家屬，共同面對生活課題，也讓患者家屬有喘息和交流的空間。協會目前參加由台新銀行公益基金會舉辦的「您的一票，決定愛的力量」活動，希望外界能一人一票，投票支持協會的運作。他分享自身故事，期盼社會大眾更能感受到病友對生命的珍惜與熱誠。