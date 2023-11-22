抽15位免費郵輪玩家！開箱海上星級酒店「名人千禧號」　日本環島

我是廣告 請繼續往下閱讀
千禧號全船擁有9間特色餐廳、9間海景酒吧與貴賓室，最搶眼的莫過於環繞落地窗設計的「Oceanview Cafe & Bar海景咖啡廳」，視野絕佳的開放式空間，提供現煎牛排、自選現炒義大利麵、手工披薩、墨西哥捲餅等多元料理，全日無限量供應；而有如網美咖啡廳環境的「metropolitan餐廳」，融合愛爾蘭、德法異國餐飲，限全預約制晚餐供應，不需額外付費就能享受。
而Qsine則有比利時藝術團隊Skullmapping、根據米其林星級主廚餐單設計的「Le Petit Chef小廚神3D互動饗宴」，入座後可裸視3D科技結合美食的聲光視覺特效，堪稱船上最佳約會餐廳；「Rooftop Terrace海上露天電影院」不只能悠閒賞片，遇到世足賽等特別運動賽事期間，還可全場沸騰觀賽。另有百老匯歌劇院、兒童俱樂部、水療中心、SPA按摩、健身房和瑜珈等健身課程可體驗。
名人千禧號還提供更迎合現代人追求身心健康的療癒需求，從客房、餐飲都一以貫之養身概念，入住Aqua Class極尚水療客房的旅客，除了擁有獨立水療區，還有專屬Blu.餐廳，可提供卡路里計算、健康取向的客製化餐飲需求；入住頂級套房旅客，則可享受the retreat日光浴甲板專屬私密空間。更設置無障礙友善設施方便輪椅族，以升降梯到達頂層甲板免爬樓梯，5種輪椅可達的艙房設計配備加寬衛浴設備等。
2024及2025年，3月到8月名人千禧號將以東京橫濱為母港，推出可一次橫跨日韓、多達六座人氣城市的輕奢夏季航程，「12晚深遊南日本之旅」一次前往京都、高知、沖繩、石垣島、鹿兒島/廣島和韓國濟州島；「12晚日本環島之旅」則暢遊神戶、京都、高知、函館、青森和韓國釜山多個城市。為吸引台灣旅客青睞，現於官網推出快閃促銷優惠活動，凡預訂2025年前的全球航程，雙人成行可享最高25折起，含稅優惠價2382美元起。
還為台灣旅客特設「一日郵輪玩家」免費登船開箱抽獎活動，即日起至2023年底前，至活動頁面報名，就有機會抽中免費「一日郵輪玩家」資格，體驗甲板日光浴、品嚐海景餐廳，一次大方抽出15位名額。
另外，迪士尼郵輪則宣布以新加坡為母港的新郵輪，命名為「迪士尼探險號Disney Adventure」，是東南亞首艘迪士尼郵輪，將於2025年起從新加坡母港出發，邀請各年齡層旅客，可在總重達208,
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！