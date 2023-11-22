CoCo日焙珍珠奶茶「第二杯10元」！星巴克、康青龍都「買一送一」

抽15位免費郵輪玩家！開箱海上星級酒店「名人千禧號」　日本環島

▲開箱「海上星級酒店」名人千禧號，環繞落地窗設計的海景咖啡廳好美！無障礙友善設施方便輪椅族，一同暢遊日本環島之旅航程。現在舉辦抽獎15位「一日郵輪玩家」免費登船體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開箱「海上星級酒店」名人千禧號，環繞落地窗設計的海景咖啡廳好美！無障礙友善設施方便輪椅族，一同暢遊日本環島之旅航程。現在舉辦抽獎15位「一日郵輪玩家」免費登船體驗。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/基隆報導

有「移動式海上星級酒店」美譽的名人千禧號，為台灣旅客特設「一日郵輪玩家」免費登船開箱抽獎活動，大方抽出15位免費郵輪玩家！《NOWnews今日新聞》今（22）日先帶大家開箱，現代摩登設計的名人郵輪千禧號，環繞落地窗設計的海景咖啡廳、海上露天電影院，還有米其林星級主廚設計的小廚神3D互動饗宴好吸睛；更以無障礙友善設施方便輪椅族，一同暢遊日本環島之旅航程。

我是廣告 請繼續往下閱讀
榮獲全球首艘《富比士旅遊指南》四星肯定、被譽為「移動式海上星級酒店」的名人郵輪千禧號，主打豪華郵輪假期。2019年升級翻新設計，雖不是品牌船隊中最大、最新的郵輪，但現代摩登的簡潔風格，深受歐美高端旅客喜愛。

▲名人千禧號被譽為「移動式海上星級酒店」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲名人千禧號被譽為「移動式海上星級酒店」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲91011噸的名人千禧號，最大載客量2593人。（圖／記者蕭涵云攝）
▲91011噸的名人千禧號，最大載客量2593人。（圖／記者蕭涵云攝）
千禧號全船擁有9間特色餐廳、9間海景酒吧與貴賓室，最搶眼的莫過於環繞落地窗設計的「Oceanview Cafe & Bar海景咖啡廳」，視野絕佳的開放式空間，提供現煎牛排、自選現炒義大利麵、手工披薩、墨西哥捲餅等多元料理，全日無限量供應；而有如網美咖啡廳環境的「metropolitan餐廳」，融合愛爾蘭、德法異國餐飲，限全預約制晚餐供應，不需額外付費就能享受。

▲海景咖啡廳擁有環繞落地窗，絕佳視野陪旅客用餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲海景咖啡廳擁有環繞落地窗，絕佳視野陪旅客用餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲名人郵輪船隊旗下有兩艘郵輪在亞洲水域航行，除了千禧號，另艘極致號正在香港航行。（圖／記者蕭涵云攝）
▲名人郵輪船隊旗下有兩艘郵輪在亞洲水域航行，除了千禧號，另艘極致號正在香港航行。（圖／記者蕭涵云攝）
而Qsine則有比利時藝術團隊Skullmapping、根據米其林星級主廚餐單設計的「Le Petit Chef小廚神3D互動饗宴」，入座後可裸視3D科技結合美食的聲光視覺特效，堪稱船上最佳約會餐廳；「Rooftop Terrace海上露天電影院」不只能悠閒賞片，遇到世足賽等特別運動賽事期間，還可全場沸騰觀賽。另有百老匯歌劇院、兒童俱樂部、水療中心、SPA按摩、健身房和瑜珈等健身課程可體驗。

▲超Chill的「Rooftop Terrace海上露天電影院」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超Chill的「Rooftop Terrace海上露天電影院」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Le Petit Chef小廚神3D互動饗宴」很適合約會。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Le Petit Chef小廚神3D互動饗宴」相當適合約會。（圖／記者蕭涵云攝）
名人千禧號還提供更迎合現代人追求身心健康的療癒需求，從客房、餐飲都一以貫之養身概念，入住Aqua Class極尚水療客房的旅客，除了擁有獨立水療區，還有專屬Blu.餐廳，可提供卡路里計算、健康取向的客製化餐飲需求；入住頂級套房旅客，則可享受the retreat日光浴甲板專屬私密空間。更設置無障礙友善設施方便輪椅族，以升降梯到達頂層甲板免爬樓梯，5種輪椅可達的艙房設計配備加寬衛浴設備等。

▲海景咖啡廳的現煎牛排、自選現炒義大利麵，很受好評。（圖／記者蕭涵云攝）
▲海景咖啡廳的現煎牛排、自選現炒義大利麵，很受好評。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Aqua Sky Suite碧漾天宇套房」具現代感時髦設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Aqua Sky Suite碧漾天宇套房」具現代感時髦設計。（圖／記者蕭涵云攝）
2024及2025年，3月到8月名人千禧號將以東京橫濱為母港，推出可一次橫跨日韓、多達六座人氣城市的輕奢夏季航程，「12晚深遊南日本之旅」一次前往京都、高知、沖繩、石垣島、鹿兒島/廣島和韓國濟州島；「12晚日本環島之旅」則暢遊神戶、京都、高知、函館、青森和韓國釜山多個城市。為吸引台灣旅客青睞，現於官網推出快閃促銷優惠活動，凡預訂2025年前的全球航程，雙人成行可享最高25折起，含稅優惠價2382美元起。

▲頂級套房旅客專屬the retreat日光浴甲板。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂級套房旅客專屬the retreat日光浴甲板。（圖／記者蕭涵云攝）
▲名人千禧號以現代化設計，受封「海上星級酒店」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲名人千禧號以現代化設計，受封「海上星級酒店」。（圖／記者蕭涵云攝）
還為台灣旅客特設「一日郵輪玩家」免費登船開箱抽獎活動，即日起至2023年底前，至活動頁面報名，就有機會抽中免費「一日郵輪玩家」資格，體驗甲板日光浴、品嚐海景餐廳，一次大方抽出15位名額。

▲24小時開放的Sky Lounge，經常舉辦船長之夜、名人活動等。（圖／記者蕭涵云攝）
▲24小時開放的Sky Lounge，經常舉辦船長之夜、名人活動等。（圖／記者蕭涵云攝）
▲水療設施完善的名人千禧號，重視旅客身心平衡需求。（圖／記者蕭涵云攝）
▲水療設施完善的名人千禧號，重視旅客身心平衡需求。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，迪士尼郵輪則宣布以新加坡為母港的新郵輪，命名為「迪士尼探險號Disney Adventure」，是東南亞首艘迪士尼郵輪，將於2025年起從新加坡母港出發，邀請各年齡層旅客，可在總重達208,000噸的德製船隻上，與米奇船長、米妮船長、迪士尼公主、漫威超級英雄等經典角色互動，展開橫跨迪士尼、皮克斯和漫威宇宙的海上奇幻之旅。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲在甲板上享受陽光、海風，搭配特調雞尾酒和小食更顯美味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在甲板上享受陽光、海風，搭配特調雞尾酒和小食更顯美味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2025年新加坡將奇幻啟航，東南亞首艘迪士尼郵輪「迪士尼探險號」。（圖／新加坡旅遊局提供）
▲2025年新加坡將奇幻啟航，東南亞首艘迪士尼郵輪「迪士尼探險號」。（圖／新加坡旅遊局提供）

獨／遠雄海洋公園「美人魚」漲價！業者證實：明年起3歲以上收費

傳說中的預約困難「私廚餐廳」在內湖　把牛肉麵解構成波麗路西餐

大阪米其林「燒鳥市松」登晶華酒店　「fumée」訂位16道菜2280元

台南138元「幸福吃到飽」　姓名對中「奇美」1字半價、2字免費吃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞