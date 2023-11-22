吳亦凡性侵案傳出大翻盤 律師分析都美竹寫手爆料給答案了
大陸男星吳亦凡2021年被網美都美竹揭發涉嫌誘姦未成年少女等9大罪，最終遭判13年有期徒刑、驅逐出境，演藝事業告終，目前案件進入二審階段，而近日有自稱都美竹的寫手驚爆，女方其實跟吳亦凡是情侶，都美竹發生關係後還向朋友炫耀，性侵是勒索不成才惡意編造，對此，律師指出，寫手的爆料不太會影響二審判決。
記者楊穎軒／綜合報導
陸媒《鳳凰網娛樂》依據都美竹寫手的言論詢問執業律師，對方說明，由於法院在一審就認定吳亦凡構成性侵的基本事實，該事實針對性關係發生當下被害人的狀態，而非事後，且對未成年人姦淫只要主觀有認識，無論女方是否同意都有罪，二審法官同樣如此審酌，因此，即便寫手所述有事實存在，二審的結果也不太會改變。
而寫手透露，都美竹原本不愛吳亦凡，發生關係後愛上對方，法律上究竟如何判定性侵，律師表示，判斷性侵的重點是有沒有違背女生意願而與對方發生性關係，認定過程較複雜，如果最後都美竹愛上吳亦凡，只要有違反意願的事實也不影響性侵的成立。
※【NOWnews 今日新聞
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