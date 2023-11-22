▲ 超大螢幕加上動力提升 Toyota Yaris Cross小改款讓人看了好羨慕

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Toyota Yaris Cross歐規版本現在推出了小改款，在外觀部分的改變並沒有太大，新增了杜松籃的車色是最大不同，動力上維持著兩種選擇，較入門的Hybrid 115擁有114匹馬力以及14.4公斤米的扭力，沒有改變太多，有進步的是高規版本的Hybrid 130，現在1.5升自然進氣引擎跟更強大的電動馬達結合，擁有130匹最大馬力(增加14%)以及18.9公斤米的扭力輸出(增加30%)，讓百公里加速也進步了0.5秒，現在只要10.7秒就可以完成，而80~120km/h則進步0.4秒，只需要8.9秒就可以達到。
改款過後的Premiere Edition和GR Sport車型都將使用Hybrid 130版本，並且有著12.3吋的數位儀表搭配上10.5吋的中央車載娛樂系統，低規車型則是使用7吋儀表以及9吋的中央螢幕，另外在車機系統部分也完全更新，將可以使用無線Apple CarPlay以及Android Auto，並且擁有數位鑰匙功能，此外原廠特別強調在隔音以及抑震上有所加強，引擎腳的部分增加動態阻尼器，在進氣軟管上也有抑震器，儀表台的隔音結構從單層進步到三層，就連擋風玻璃以及車窗也都用上更厚的玻璃，當然ADAS系統也更新成最新的系統，整輛車將擁有更強大的競爭力，其價格預計將會在月底以前揭露並開放訂購。