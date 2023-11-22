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超大螢幕加上動力提升 Toyota Yaris Cross小改款讓人看了好羨慕

▲ 超大螢幕加上動力提升 Toyota Yaris Cross小改款讓人看了好羨慕
▲ 超大螢幕加上動力提升 Toyota Yaris Cross小改款讓人看了好羨慕

Carture 車勢文化

Toyota推出了Yaris Cross歐規小改款車型，這輛車讓台灣車迷看了有點羨慕，畢竟歐規的Yaris Cross跟台灣一點關係都沒有，而小改款過後的跨界小鴨現在不只是動力有所增加而已，就連螢幕也放大不少，原廠還表示就連隔音跟抑震表現也都比較好，讓不少車迷感嘆要是台灣也可以跟上那該有多好。

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全新的杜松藍配色是小改款後最明顯的外觀改變，其他部分都僅只有在細節上的不同。
全新的杜松藍配色是小改款後最明顯的外觀改變，其他部分都僅只有在細節上的不同。
Toyota Yaris Cross歐規版本現在推出了小改款，在外觀部分的改變並沒有太大，新增了杜松籃的車色是最大不同，動力上維持著兩種選擇，較入門的Hybrid 115擁有114匹馬力以及14.4公斤米的扭力，沒有改變太多，有進步的是高規版本的Hybrid 130，現在1.5升自然進氣引擎跟更強大的電動馬達結合，擁有130匹最大馬力(增加14%)以及18.9公斤米的扭力輸出(增加30%)，讓百公里加速也進步了0.5秒，現在只要10.7秒就可以完成，而80~120km/h則進步0.4秒，只需要8.9秒就可以達到。

改款過後的Premiere Edition和GR Sport車型都將使用Hybrid 130版本，並且有著12.3吋的數位儀表搭配上10.5吋的中央車載娛樂系統，低規車型則是使用7吋儀表以及9吋的中央螢幕，另外在車機系統部分也完全更新，將可以使用無線Apple CarPlay以及Android Auto，並且擁有數位鑰匙功能，此外原廠特別強調在隔音以及抑震上有所加強，引擎腳的部分增加動態阻尼器，在進氣軟管上也有抑震器，儀表台的隔音結構從單層進步到三層，就連擋風玻璃以及車窗也都用上更厚的玻璃，當然ADAS系統也更新成最新的系統，整輛車將擁有更強大的競爭力，其價格預計將會在月底以前揭露並開放訂購。

外觀上沒有太多變化，僅有在下氣壩周圍的霧銀飾板有所不同。
外觀上沒有太多變化，僅有在下氣壩周圍的霧銀飾板有所不同。
車尾也是在下護板之處增添了霧銀妝點，燈具以及樣貌都維持小改款前的設計。
車尾也是在下護板之處增添了霧銀妝點，燈具以及樣貌都維持小改款前的設計。
黑色車頂的配置是現代跨界小車的主流，而後窗深色玻璃設計擁有更好的隱私性。
黑色車頂的配置是現代跨界小車的主流，而後窗深色玻璃設計擁有更好的隱私性。
動力全面都採用Hybrid系統，原廠解釋這是因為顧客對於Yarsi Cross的期望就是油電動力，因此完全沒有燃油引擎的計畫。
動力全面都採用Hybrid系統，原廠解釋這是因為顧客對於Yarsi Cross的期望就是油電動力，因此完全沒有燃油引擎的計畫。
18吋的輪圈採用全新設計，看起來更加動感活潑。
18吋的輪圈採用全新設計，看起來更加動感活潑。
內裝配置是一大升級重點，高階車款現在擁有12.3吋全數位儀表以及10.5吋的中央車載娛樂系統。
內裝配置是一大升級重點，高階車款現在擁有12.3吋全數位儀表以及10.5吋的中央車載娛樂系統。
車載娛樂系統使用最新版本，擁有無線Apple CarPlay以及Android Auto功能。
車載娛樂系統使用最新版本，擁有無線Apple CarPlay以及Android Auto功能。
無先充電板的配置也是時下車款的主流設計，搭配無線車機連線功能將會更加實用。
無先充電板的配置也是時下車款的主流設計，搭配無線車機連線功能將會更加實用。
12.3吋的全數位儀表相當科技化，也是目前許多車款的主流設計。
12.3吋的全數位儀表相當科技化，也是目前許多車款的主流設計。
GR Sport車型除了有GR廠徽之外，也可以發現在水箱護罩以及下氣壩的設計完全不同。
GR Sport車型除了有GR廠徽之外，也可以發現在水箱護罩以及下氣壩的設計完全不同。
GR Sport車款更是在懸吊的調教上有所加強，讓顧客可以擁有更熱血的操駕體驗。
GR Sport車款更是在懸吊的調教上有所加強，讓顧客可以擁有更熱血的操駕體驗。
GR Sport車型的座椅配置也不太一樣，有著GR徽飾加持更有魅力。
GR Sport車型的座椅配置也不太一樣，有著GR徽飾加持更有魅力。
方向盤上也有著GR徽飾，可惜並不是平底化的方向盤配置。
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