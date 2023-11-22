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實測羅技新款人體工學鍵盤　「Wave」形狀不正常但卻超順手

▲實測羅技最新Wave Keys鍵盤，採用人體工學設計，減少手腕和肩頸負擔。（圖／記者周淑萍攝）
▲實測羅技最新Wave Keys鍵盤，採用人體工學設計，減少手腕和肩頸負擔。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

鍵鼠知名品牌羅技，近日推出最新鍵盤Wave Keys，使用波浪的Wave設計，迎合人體工學。實際體驗，形狀特殊非正常形態，但卻異常的超順手。新一代Wave Keys保留數字鍵，將方向鍵與編輯鍵整併進主要按鍵區和功能鍵區，確實能減少手部移動，縮減的鍵盤也能減少空間佔用，售價2490元，預計11月28日開賣。

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根據2022年Logitech針對台灣上班族辦公行為大調查發現，近8成的上班族每天使用鍵鼠超過8小時，而且容易出現肩頸與手痠、手痛、手麻、僵硬及無力的電腦手症狀；而在Logitech ERGO Lab人體工學實驗室數據也顯示，前10% 電腦重度使用者平均1天手指敲擊鍵盤約1.1萬次，累積1年敲擊逾300萬次，加上使用手腕拖曳滑鼠1年的距離累積高達27公里，數據相當驚人。

▲羅技Wave Keys鍵盤。（圖／記者周淑萍攝）
▲羅技Wave Keys鍵盤使用起來相當順手。（圖／記者周淑萍攝）
為了減緩上班族的不適， Logitech旗下ERGO就是主打人體工學系列，今年再推出全新成員—Wave Keys 人體工學鍵盤。實際體驗整理4大亮點：


📍波浪形狀，合手：鍵盤呈現波浪的形狀，手可以舒適的放置在鍵盤上，不需要特別抬手或是彎角度，打字起來很順手，另外，鍵程較長，敲擊起來擁有不錯的反饋感。

▲羅技Wave Keys鍵盤。（圖／記者周淑萍攝）
▲羅技Wave Keys採用波浪的特殊設計。（圖／記者周淑萍攝）
📍縮排按鍵，方便：記者之前有使用過ERGO K860鍵盤的經驗，K860為全尺寸設計，對於手較小的人來說，可能會需要特別抬高手腕才能按到某些按鍵，使用體驗上，不如新一代的Wave Keys好。Wave Keys縮排按鍵設計，將方向鍵與編輯鍵整併進主要按鍵區和功能鍵區，減少手部移動。但如果習慣全尺寸的用戶來說，Wave Keys方向鍵需要稍微適應一下。

▲羅技Wave Keys鍵盤。（圖／記者周淑萍攝）
▲羅技Wave Keys鍵盤(上)，相較於上一代K860(下)的全尺寸設計，更適合小手的用戶。（圖／記者周淑萍攝）
📍三層手托，舒適：手托和鍵盤是連在一起的設計，無法拆卸，但因整體鍵盤已經縮排了，所以連在一起的手托不會覺得特別干擾。採用三層結構，表層針織布料使用抗汙且易清潔的滑順塗層，第二層採用高密度泡棉，第三層則使用柔軟海綿。可以確實支撐手腕減輕壓力。

📍支援3裝置切換：Wave Keys雖然縮排但依舊保留Easy-Switch，可以快速在三台裝置上切換，如果有桌機、平板、手機就可以無痛轉換。

▲羅技Wave Keys鍵盤。（圖／記者周淑萍攝）
▲保留了Easy-Switch功能，可以快速在三台裝置上切換，。（圖／記者周淑萍攝）

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