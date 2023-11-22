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VF 7比想像中的還要貴 VinFast神話還能維持嗎？

▲ VF 7比想像中的還要貴 VinFast神話還能維持嗎？
▲ VF 7比想像中的還要貴 VinFast神話還能維持嗎？

Carture 車勢文化

越南大廠VinFast相信大家都已經認識，畢竟他們先前股票上市的時候，其股價暴漲暴跌成為了討論焦點，現在他們在越南則是推出了全新車款VF 7，雖然這輛車已經預告好一陣子，但是現在終於可以看到價格公布，不過其售價並沒有非常便宜，而未來導入美國市場之後其競爭力堪憂。

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VF 7的設計風格較為時尚有型，但是價格偏高可能會是一大重傷。
VF 7的設計風格較為時尚有型，但是價格偏高可能會是一大重傷。
VinFast持續不斷在擴大他們的產品陣容，現在VF 7這輛跨界休旅車款在越南登場了，而這輛車會這麼受到關注就是因為未來將會出口至美國市場，車輛尺寸部分長為4,545mm、軸距則為2,840mm，其大小與BMW X1相差不多，比起X1還要大了38mm、軸距多了147mm，預計在空間部分會比X1好上一些，而外觀部分除了車頭鳥翼形的LED日行燈引發關注之外，貼平式的車門把手以及20吋的鋁圈也相當吸睛，整體而言在外觀部分相當具有時尚感。

內裝則是無儀表的設計，所有資訊都是透過中央12.9吋的車載娛樂系統螢幕操作，並且配備Apple CarPlay以及Android Auto連線功能，此外駕駛前方還有抬頭顯示器，車輛內部則是採用純素皮革配置。而動力部分在入門版本為單馬達174匹/25.5公斤米的輸出，搭配59.6kWh的電池擁有375公里(WLTP)續航里程。

進階版本VF 7 Plus則是擁有雙馬達四驅配置，349匹/51公斤米的輸出擁有5.8秒百公里加速成績，75.3kWh電池組讓車輛擁有431公里的續航，目前在越南市場入門版本要亞9.99億越南盾(約台幣130.4萬元)，高階車則是11.99億越南盾(約台幣156.5萬元)，車輛將於12月初開放預訂，並且在2024年交車，接下來還會輸出到美國以及其他市場，而價格會不會有所調整將會決定銷售成績，畢竟這價格讓人感覺有點太貴了。

車輛的定位是跨界休旅車款，而C柱向下收斂的感覺更有運動氣息。
車輛的定位是跨界休旅車款，而C柱向下收斂的感覺更有運動氣息。
車頭鳥翼式的日行燈相當吸睛，像是廠徽向外延伸的展翅模樣。
車頭鳥翼式的日行燈相當吸睛，像是廠徽向外延伸的展翅模樣。
車尾也採用與車頭一樣的設計風格，而直立式的尾燈組也相當特別。
車尾也採用與車頭一樣的設計風格，而直立式的尾燈組也相當特別。
全景天窗、貼平式車門把手、20吋的輪圈都是車輛的看點，車輛的窗戶看起來面積相當小，擁有跑車感受。
全景天窗、貼平式車門把手、20吋的輪圈都是車輛的看點，車輛的窗戶看起來面積相當小，擁有跑車感受。
VF 7的價格恐怕在輸出海外市場的時候是個硬傷，因為中國電動車在價格上更有競爭力。
VF 7的價格恐怕在輸出海外市場的時候是個硬傷，因為中國電動車在價格上更有競爭力。
內裝部分沒有儀表的設計，所有功能顯示透過中央螢幕控制，駕駛前方還有一個抬頭顯示器。
內裝部分沒有儀表的設計，所有功能顯示透過中央螢幕控制，駕駛前方還有一個抬頭顯示器。
車內採用純素皮革鋪陳，在環保至上的現代化社會顯得格外有意義。
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