▲ VF 7比想像中的還要貴 VinFast神話還能維持嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
VinFast持續不斷在擴大他們的產品陣容，現在VF 7這輛跨界休旅車款在越南登場了，而這輛車會這麼受到關注就是因為未來將會出口至美國市場，車輛尺寸部分長為4,545mm、軸距則為2,840mm，其大小與BMW X1相差不多，比起X1還要大了38mm、軸距多了147mm，預計在空間部分會比X1好上一些，而外觀部分除了車頭鳥翼形的LED日行燈引發關注之外，貼平式的車門把手以及20吋的鋁圈也相當吸睛，整體而言在外觀部分相當具有時尚感。
內裝則是無儀表的設計，所有資訊都是透過中央12.9吋的車載娛樂系統螢幕操作，並且配備Apple CarPlay以及Android Auto連線功能，此外駕駛前方還有抬頭顯示器，車輛內部則是採用純素皮革配置。而動力部分在入門版本為單馬達174匹/25.5公斤米的輸出，搭配59.6kWh的電池擁有375公里(WLTP)續航里程。
進階版本VF 7 Plus則是擁有雙馬達四驅配置，349匹/51公斤米的輸出擁有5.8秒百公里加速成績，75.3kWh電池組讓車輛擁有431公里的續航，目前在越南市場入門版本要亞9.99億越南盾(約台幣130.4萬元)，高階車則是11.99億越南盾(約台幣156.5萬元)，車輛將於12月初開放預訂，並且在2024年交車，接下來還會輸出到美國以及其他市場，而價格會不會有所調整將會決定銷售成績，畢竟這價格讓人感覺有點太貴了。