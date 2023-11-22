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厚外套帶好！明冷空氣報到「早晚溫差15度」　北台灣週末又濕又涼

▲週四白天天氣晴到多雲，但入夜過後東北季風增強，日夜溫差極大。（圖／記者陳明安攝）
▲週四白天天氣晴到多雲，但入夜過後東北季風增強，日夜溫差極大。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

週四（11月23日）白天把握好天氣！中央氣象署提醒，週四白天天氣晴到多雲，但入夜過後東北季風增強，除了日夜溫差可能達到攝氏15度外，東北部、東部地區也將轉為有局部短暫雨的天候，週五至週六（11月24日至11月25日）東北季風影響最劇烈，北台灣體感較為濕冷，大台北地區也將有雨勢出現，請民眾特別留意天氣。

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氣象署預報員林定宜表示，週四全台各地高溫仍有攝氏26至29度的水準，晚上開始東北季風增強，整個西半部、東北部低溫將來到攝氏14至19度，東部、東南部攝氏20至21度，局部空曠地區溫度更低，早晚溫差高達15度左右，而花東也將有局部短暫雨、東南部零星短暫雨。

▲週四晚間東北季風增強，週五至週六北台灣降溫明顯，整天感受都較為濕涼。（圖／中央氣象署提供）
▲週四晚間東北季風增強，週五至週六北台灣降溫明顯，整天感受都較為濕涼。（圖／中央氣象署提供）
林定宜說明，週五、週六兩天收到東北季風影響，北部及東北部天氣較濕涼，低溫下降幅不多，維持在攝氏14至19度，但高溫會一次下降攝氏5度左右，僅剩攝氏21至22度，屆時東北部、東部、大台北地區及桃園山區會有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其它地區維持多雲到晴。

下週日（11月26日）東北季風減弱，氣溫短暫回升，下週一（11月27日）又有東北季風再增強，下週二至下週三（11月28日至11月29日）北部、東北部轉涼，低溫來到攝氏14至15度，大台北高溫攝氏22度、低溫攝氏16度。桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。

▲未來兩波東北季風影響，主要會替東半部、東北部和桃園以北地區帶來些許降雨。。（圖／中央氣象署提供）
▲未來兩波東北季風影響，主要會替東半部、東北部和桃園以北地區帶來些許降雨。（圖／中央氣象署提供）

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