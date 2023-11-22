攻城獅攜手姐妹隊「青森熱力」　為開幕戰引進原汁原味青森市集

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攻城獅球團在今年七月與日本職籃B.LEAGUE B2青森熱力(Aomori Wat’s)締結為姊妹隊後，將於開幕主題週正式展開首波合作！本週末青森熱力球團將在西側觀眾迴廊引進道地「青森市集」，雙方球團將於現場推出聯名清酒、拉麵、巧克力蛋糕，皆採用日本青森當地食材製作而成，希望能讓獅紫軍在台灣就體驗到最原汁原味的青森市集。
攻城獅球團除了引進市集外，也邀請青森熱力球星寺嶋恭之介與吉祥物德奇、五位啦啦隊成員到場與獅紫軍同歡。身為全台最會賣青森蘋果的通路-全聯，為了歡慶青森主題週，特別派出最萌代表「福利熊」與水果探險隊「蘋狗」，到攻城獅主場出任務，現場將和青森熱力吉祥物德奇一起送蘋果、跟球迷合照。另外，福利熊與蘋狗將在11月25日賽前和攻城獅吉祥物參與小舞台活動。即日起到12月7日到全聯全台實體門市買青森蘋果，單筆滿200元並登錄發票(https://form.pxmart.com.tw/s/GVQ8)，即可抽日本東京單人來回機票，歡迎獅紫軍們把握時間搶購！
攻城獅「獅藏酒窖」與「醉獅酒吧」週末開幕 強化進場看球飲食體驗
攻城獅球團於休賽季重新改造包廂，與歐德傢俱竹北旗艦店聯手將北側大包廂改造為「獅藏酒窖」，未來將採獅紫軍會員預約制，每場限量30位名額。本週末球團推出品酒輕食套餐開幕優惠價＄499元，套餐包含餐點自助吧與酒類饗宴。球團也為所有入場球迷新增飲食選擇，未來西北側三樓樓梯口平台將會有「醉獅酒吧」，本週末球團推出啤酒喝到飽開幕優惠價$299元，限量30位名額！
除了酒類飲品外，新賽季主場北側觀眾迴廊將有餐飲品牌進駐，包含茶日子、馥麗坊、GBA吉比鮮釀、Jim’s Pizza、LIONEERS Snack Bar；場外飲食攤位則有Texas Roadhouse德州鮮切牛排、TGI FRIDAYS 星期五美式餐廳、城市漢堡、朵安可。攻城獅主場將於賽前2.5小時開放入場，超豐富餐飲選擇歡迎獅紫軍提早進場體驗。
提升主場娛樂體驗附加價值 球團推出「多元席次」與「首次觀賽證書」
攻城獅球團與新竹縣政府於休賽季攜手改造主場館設備，更新項目包含兩側籃架與主球場地板翻修。除了場地更新外，球團也將籃架後席次改建為「嗑串雙人Chill席」，單組售價為$1,299元，看球還能搭配竹北知名串燒店鹹酥雞套餐與享用啤酒，絕對會是上班族看球最佳選擇！新賽季攻城獅主場還加開南北側心跳席，能近距離欣賞Muse Girls表演，本週六心跳席已全數完售，歡迎獅紫軍至拓元售票系統搶購週日心跳席，一睹慕獅女孩風采。
攻城獅主場已連續三年勇奪PLG年度主場獎項，但攻城獅團隊持續精進主場周邊服務，特別參考迪士尼樂園的隱藏驚喜，期盼能開創孩童入場觀賽限定體驗，球團新賽季針對孩童推出「首次觀賽證書」，讓首次入場的孩童獅紫軍留下最深刻童年回憶！另外也針對所有球迷推出「壽星貼紙」，只要在胸前貼上壽星貼紙，即有機會體驗攻城獅主場神秘禮遇。