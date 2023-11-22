以哈同意明起「休戰4天」！雙方將釋放人質　惟燃料物資仍匱乏

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屆時，南部空中交通將停止4天，而北部的空中交通每天停止六個小時，從上午10點到下午4點。協議內容還包含停火期間不能在加薩地帶所有地區攻擊或逮捕任何人，哈馬斯必須釋放關押在加薩走廊的50名平民婦女和兒童人質，換取關押在以色列監獄的巴勒斯坦婦女和兒童。
按照人質協議，以色列每天將允許數百輛援助卡車載送人道與醫療補給品和燃料進入加薩，但分析認為即使國際社會運來足夠援助，加薩境內的協調和分配作業仍相當困難，因為當地燃料極度稀缺。
卡達表示，這項協議是與埃及和美國一同促成，現場除了以色列、哈馬斯和卡達的人員之外，當地的紅十字國際委員會（ICRC）工作人員也將協助人質獲釋，而根據協議，這些人員當中並不包含具有軍事背景的囚犯。
對於停火一事，哈馬斯組織也聲明，「我們宣布達成休戰協議的同時也要表明，我們的手指仍扣在扳機上，我們勝利的戰士將維持警戒，以保衛我方人民並擊敗占領軍」；以色列官員亦稱休戰一結束就會恢復行動，並把作戰焦點轉向加薩南部，「哈馬斯領袖可能正躲在南部的地下坑道。」
以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在昨天人質協議表決前也強調，「我想講清楚，我們在打仗，而且我們會繼續這場戰爭」，不過他也提到若之後還能確保繼續每天釋放10人，停火期限可以延長。
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