嚴藝文日本外景嘔吐疑懷孕！爆一線明星耍大牌「要大家等他1人」

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未料，「想吐」這件事竟當場歪樓，害她被懷疑是否有喜？嚴藝文急否認，大吼大叫說：「不可能！我跟誰啊！」但大家沒想放過她，一起起鬨「明天頭條嚴藝文害喜，生父不行！」嚴藝文還來不及開罵，鍾欣凌又在旁邊補刀，「恭喜恭喜！」還要嚴藝文重現她抱著熊本熊娃娃講話的畫面。
嚴藝文雖嘴上說「不要啦」，但熊本熊娃娃一來，她還是當場變身「媽媽」，抱著娃娃溫柔跟熊本熊說：「哇塞！你這樣一隻熊，為這個城市帶來好多商機喔。」然後還要娃娃跟她Give me five，簡直在預習當媽，邊講話邊用手拍拍熊本熊，畫面雖溫暖但又有點詭異。
嚴藝文、楊貴媚、鍾欣凌一行人，昨大逛熊本山鹿老街買清酒，說到喝醉經驗，嚴藝文還在覺得自己不會酒後吐真言，結果又被鍾欣凌吐槽「妳不用酒後妳都吐真言！」
嚴藝文也認了常直言直語，不好意思說，其實有次外景超累，腿痠痛到不行，結果回房後，還被敲門，「經紀人說要試妝，我大吼『我睡覺都沒時間了，要試什麼妝啊，我要把合約拿出來，上面有說1天工作最多12小時』」。或是有時會直接不耐煩對節目導演說「講重點！」
但說到直言直語，嚴藝文自爆，酒後曾狂罵某明星，結果還把人家名字講出來。至於狂罵的對象是誰，她當然不肯講，只說合作過，但也不否認是一線明星，對方耍大牌惹她不爽，「我想說是為什麽天天遲到，為什麽大家演員化好妝就出來，就等你一個等那麽久啊，感覺還是故意的呢。」不過嚴藝文也不忘幫對方澄清，沒有遲到1小時，「1個小時太誇張了，那不止我生氣，應該導演都發脾氣」。
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