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嚴藝文日本外景嘔吐疑懷孕！爆一線明星耍大牌「要大家等他1人」

▲嚴藝文出外景第1天就身體不適，結果想吐還被懷疑懷孕。還意外爆出不爽某明星耍大牌。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
▲嚴藝文出外景第1天就身體不適，結果想吐還被懷疑懷孕。還意外爆出不爽某明星耍大牌。（圖／桂田文化藝術基金會提供）

記者黃盈容／熊本報導

嚴藝文和楊貴媚、鍾欣凌主持的實境節目《老少女奇遇記》第2季前往日本熊本8天外景，誰知出發第1天嚴藝文身體竟就出狀況，從坐飛機就開始想吐，後來好不容易好一些，第3天又不行，雖很可憐，但也不禁讓人好奇，難道是有喜事才會孕吐？嚴藝文當場大喊：「不可能！我跟誰啊！」她也爆料，曾在喝醉時痛罵某位合作過的明星，不小心把人名講出來，嚴藝文坦言是因對方耍大牌，常要眾人等他1個，才會看不下去。

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▲楊貴媚、嚴藝文、鍾欣凌在日本熊本出外景，過程爆笑。
▲楊貴媚、嚴藝文、鍾欣凌在日本熊本出外景，過程爆笑。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
嚴藝文近期忙著電影《影后》的後製作業，還要抽空出國錄製《老少女奇遇記》外景，且一趟就是8天，搞得她壓力山大，外景首日就不舒服。嚴藝文嘆，本來想說剛好來放鬆，「第1天就來生病的啊，然後就坐飛機也想吐，後來2天好一點，再來又不行又想吐」。

未料，「想吐」這件事竟當場歪樓，害她被懷疑是否有喜？嚴藝文急否認，大吼大叫說：「不可能！我跟誰啊！」但大家沒想放過她，一起起鬨「明天頭條嚴藝文害喜，生父不行！」嚴藝文還來不及開罵，鍾欣凌又在旁邊補刀，「恭喜恭喜！」還要嚴藝文重現她抱著熊本熊娃娃講話的畫面。

嚴藝文雖嘴上說「不要啦」，但熊本熊娃娃一來，她還是當場變身「媽媽」，抱著娃娃溫柔跟熊本熊說：「哇塞！你這樣一隻熊，為這個城市帶來好多商機喔。」然後還要娃娃跟她Give me five，簡直在預習當媽，邊講話邊用手拍拍熊本熊，畫面雖溫暖但又有點詭異。

▲嚴藝文抱著熊本熊娃娃溫柔聊天，像極了一個媽媽。（圖／記者黃盈容）
▲嚴藝文抱著熊本熊娃娃溫柔聊天，像極了一個媽媽。（圖／記者黃盈容）
嚴藝文、楊貴媚、鍾欣凌一行人，昨大逛熊本山鹿老街買清酒，說到喝醉經驗，嚴藝文還在覺得自己不會酒後吐真言，結果又被鍾欣凌吐槽「妳不用酒後妳都吐真言！」

嚴藝文也認了常直言直語，不好意思說，其實有次外景超累，腿痠痛到不行，結果回房後，還被敲門，「經紀人說要試妝，我大吼『我睡覺都沒時間了，要試什麼妝啊，我要把合約拿出來，上面有說1天工作最多12小時』」。或是有時會直接不耐煩對節目導演說「講重點！」

▲嚴藝文（左起）、楊貴媚、鍾欣凌和日本熊本菊池市長官合影。
▲嚴藝文（左起）、楊貴媚、鍾欣凌和日本熊本菊池市長官合影。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
但說到直言直語，嚴藝文自爆，酒後曾狂罵某明星，結果還把人家名字講出來。至於狂罵的對象是誰，她當然不肯講，只說合作過，但也不否認是一線明星，對方耍大牌惹她不爽，「我想說是為什麽天天遲到，為什麽大家演員化好妝就出來，就等你一個等那麽久啊，感覺還是故意的呢。」不過嚴藝文也不忘幫對方澄清，沒有遲到1小時，「1個小時太誇張了，那不止我生氣，應該導演都發脾氣」。

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