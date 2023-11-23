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熊本熊本尊現身！3影后都瘋狂　楊貴媚單身超過20年曝想戀愛心聲

▲楊貴媚（左）一行人見到熊本熊都超興奮，並自爆想要找良人。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
▲楊貴媚（左）一行人見到熊本熊都超興奮，並自爆想要找良人。（圖／桂田文化藝術基金會提供）

記者黃盈容／熊本報導

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文前往日本熊本拍實境節目《老少女奇遇記》第2季，3人到菊池文化會館，挑戰用日語向當地人介紹台灣與熊本地理、人文上的連結。熊本熊部長甚至親自現身，讓眾人又驚又喜。說到是否想在熊本置產居住，楊貴媚坦言：「沒想過耶，要看醫療方不方便，因為有媽媽要照顧。」她不禁反問現場：「你們幹嘛不祝福我找一個良人就好？」讓眾人驚訝單身20年的楊貴媚，原來也有想戀愛的心情。

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楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文昨（23）日見到熊本熊本尊，當場被融化，化身迷妹不停直呼：「卡哇伊！」鍾欣凌也感嘆「日本人真的很專業，不會讓人夢想破滅！」楊貴媚大讚「全市民都擁護牠！」

3人挑站用日文向菊池市長和30位市府官員、市民介紹台灣文化和習俗，內容相當多元又生活化，像是台灣是否租房子要準備禮金給房東、水龍頭的水是否打開就能喝等有趣的圈叉題目。

楊貴媚在熊本過得相當適應，不禁讓人好奇會否想在當地置產居，她坦言之前沒想過，但現在覺得很適合居住，或許能考慮，不過因她要照顧中風多年的媽媽，醫療還是她最想要注意的事。

說著說著楊貴媚突然變臉，反問：「幹嘛一直問置產，你們幹嘛不祝福我找到良人？」似乎在暗示願意嫁去熊本，但話題跳太快，讓人驚訝原來楊貴媚也有想戀愛！

楊貴媚透露，單身約20多年，後來遇到媽媽中風生病，她便將全部心思都放在媽媽身上較無心戀愛，「仔細想想，如果我現在有男朋友也會很辛苦，因為還有媽媽，他一定要願意照顧我媽媽，我算是買一送一」。

▲熊本熊（右）專心聽老少女們上課，超級可愛。
▲熊本熊（右）專心聽老少女們上課，超級可愛。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
▲熊本熊體積龐大，還要從後車廂上車，萌翻眾人。
▲熊本熊體積龐大，還要從後車廂上車，萌翻眾人。（圖／記者黃盈容攝）
她雖這樣說，但並非沒有桃花，鍾欣凌爆料，楊貴媚喜歡「開賓士車，但是穿假腳拖的那種，接地氣又有點大哥的那種氣息」。更八卦說：「她其實男人緣挺好的，也會收到民間友人的禮物，可是我覺得他很清楚這些，可能就是知己。

▲嚴藝文（左起）、楊貴媚、鍾欣凌和熊本菊池市官員合影。
▲嚴藝文（左起）、楊貴媚、鍾欣凌和熊本菊池市官員合影。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
但楊貴媚則說自己另一半條件是「要帥」，她不要多有錢，但至少有一定資產，她皺眉頭說：「如果我年輕的話，是可以跟他一起奮鬥啦」。只是被問到「那如果對方體力好，沒錢的話可以嗎？」她又害羞說，因為太久沒有了，所以沒辦法想像。

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