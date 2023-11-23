熊本熊本尊現身！3影后都瘋狂　楊貴媚單身超過20年曝想戀愛心聲

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3人挑站用日文向菊池市長和30位市府官員、市民介紹台灣文化和習俗，內容相當多元又生活化，像是台灣是否租房子要準備禮金給房東、水龍頭的水是否打開就能喝等有趣的圈叉題目。
楊貴媚在熊本過得相當適應，不禁讓人好奇會否想在當地置產居，她坦言之前沒想過，但現在覺得很適合居住，或許能考慮，不過因她要照顧中風多年的媽媽，醫療還是她最想要注意的事。
說著說著楊貴媚突然變臉，反問：「幹嘛一直問置產，你們幹嘛不祝福我找到良人？」似乎在暗示願意嫁去熊本，但話題跳太快，讓人驚訝原來楊貴媚也有想戀愛！
楊貴媚透露，單身約20多年，後來遇到媽媽中風生病，她便將全部心思都放在媽媽身上較無心戀愛，「仔細想想，如果我現在有男朋友也會很辛苦，因為還有媽媽，他一定要願意照顧我媽媽，我算是買一送一」。
她雖這樣說，但並非沒有桃花，鍾欣凌爆料，楊貴媚喜歡「開賓士車，但是穿假腳拖的那種，接地氣又有點大哥的那種氣息」。更八卦說：「她其實男人緣挺好的，也會收到民間友人的禮物，可是我覺得他很清楚這些，可能就是知己。
但楊貴媚則說自己另一半條件是「要帥」，她不要多有錢，但至少有一定資產，她皺眉頭說：「如果我年輕的話，是可以跟他一起奮鬥啦」。只是被問到「那如果對方體力好，沒錢的話可以嗎？」她又害羞說，因為太久沒有了，所以沒辦法想像。
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