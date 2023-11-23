三重社區保全監守自盜！趁停電闖空門 摸黑竊走住戶1000萬現金
一名47歲陳姓男子，疑在擔任新北市三重區中正北路某集合式社區保全期間，偷走住戶家鑰匙後，在本（11）月18日停電之際，趁監視器無法運作時闖入住戶家中，竊走1000萬元贓款，經警方交叉比對後，發現陳姓保全涉案重大，遂於22日晚間持搜索票，至陳姓保全員住家逮人，追回贓款，其中有2萬元已被他花掉，訊後被依竊盜罪嫌帶回偵辦，相關案情正由警方釐清中。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，陳男保全疑似在無意間得知，其所任職的社區住宅邱姓住戶家中，存放1000萬現金款項，因而心生歹念，趁邱男領包裹時將其鑰匙偷走，隨後見案發當天停電，監視器無法運作之下，發現住戶家中恰巧沒人，便持鑰匙到住戶家中偷走1000萬元現金，之後更是若無其事繼續上班。
見1000萬不翼而飛，邱男報警求助，員警調閱監視器後，卻發現因為停電而少了失竊關鍵時刻，因此成立專案小組擴大調閱社區監視器畫面，並交叉比對，發現疑為陳姓保全監守自盜，偷走住戶家中的1000萬現金。
經警方報請檢察官指揮偵辦、聲請拘票和搜索票，22日晚間7時許，前往陳姓保全員住家搜索，當場搜出贓款，他也坦承犯案，其中有2萬元已花掉，被依竊盜罪嫌帶回偵辦。