天氣預報／全台低溫下探14度！今晚東北季風增強 北台灣小心下雨
今（23）日晚上東北季風即將增強！日夜溫差可能達到攝氏15度，北海岸、大台北東側、東半部也將轉為有局部短暫雨的天候，中央氣象署指出，週五至週六（11月24日至11月25日）是東北季風影響較大的時段，北台灣體感較為濕冷，整個西半部、東北部低溫落在攝氏14至19度，大台北地區也將有雨勢出現，請民眾特別留意天氣。
記者張志浩／綜合報導
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日各地晴朗；白天舒適至微熱，早晚偏涼至微冷，整體日夜溫差大。各地區氣溫分佈上，北部攝氏14至29度、中部攝氏14至29度、南部攝氏14至30度、東部攝氏14至30度。
吳德榮說明，今晚開始，「東北季風」逐漸南下，迎風面雲量漸增，週五和週六北海岸、大台北東側、東半部轉有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。這波冷空氣偏弱，主要降低北台灣的白天高溫，體感整天都偏涼，不過入夜「輻射冷卻」減弱，清晨低溫反而會微升，下週日（11月26日）東北季風減弱，天氣略好轉、氣溫略升，東半部仍有局部短暫雨。
吳德榮提及，下週一（11月27日）下半天，另一波「東北季風」南下，這波冷空氣較強，迎風面雲量增，轉有局部短暫雨，北台灣轉涼；下週二晚上至下週三清晨（11月28日至11月29日），因爲強「輻射冷卻」效應，有短暫偏低的氣溫，全台平地的最低溫約攝氏11度，台北氣象觀測站的最低溫、則有觸及大陸冷氣團定義的機率，但白天迅速回暖、日夜溫差大。