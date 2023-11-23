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Insta360 Ace Pro「王牌」登場　規格攻頂自帶「徠卡味」

▲Insta360發表新款 Ace 系列運動攝影機，其中Pro款與徠卡合作，可以看到鏡頭處有「LEICA」字樣。（圖／翻攝官網）
▲Insta360發表新款 Ace 系列運動攝影機，其中Pro款與徠卡合作，可以看到鏡頭處有「LEICA」字樣。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

影音社群的發展，小巧且能特殊拍攝視角的運動相機吸引不少攝影玩家。以拍攝360度視角被認識的Insta360，近日發表最新款Insta360 Ace系列運動相機，除了標準版之外還有更王牌的Pro機型，顯眼的紅色邊框內有「LEICA」字樣，有徠卡調校的特殊拍攝風格，並配置2.4吋反轉螢幕。標準版售價1萬3090元，Pro版售價1萬5990元，台灣官網即日起開賣，快速整理4大功能亮點。

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📍徠卡相機

Ace Pro 版本鏡頭與徠卡合作，可以在鏡頭上方看到「LEICA」字樣，更顯高貴。Ace Pro 感光元件來到1/1.3 英吋，影片最高可拍出8K 24fps，照片4800萬畫素，並支援運動 HDR 功能，提高在戶外時高低光源的拍攝的效果。Ace標準版相機外框同樣有紅色配色，但上方沒有徠卡字樣可以錄製最高6K 30fps、使用1/2吋感光元件。

▲Insta360 Ace 運動攝影機。（圖／翻攝官網）
▲Insta360 Ace Pro 版本鏡頭與徠卡合作，可以在鏡頭上方看到「LEICA」字樣，更顯高貴。（圖／翻攝官網）
📍翻轉觸控螢幕

兩款機身都配置了2.4 吋翻轉觸控螢幕，對於喜歡拍攝Vlog的玩家來說相當實用，除了可以明確知道拍攝構圖之外，同時還能使用手勢或語音操控。

📍AI晶片

加入了AI 晶片，可以自動識別精彩時刻、自動剪輯，而新的「AI 魔術師」能依照模板將影片轉換為賽博龐克、動畫、超級英雄等風格。而Pro機型提供PureVideo 專用低光源拍攝模式，搭配AI晶片和大片感光元件，夜拍時提供降噪、增強亮度和改進動態範圍等。

▲Insta360 Ace 運動攝影機。（圖／翻攝官網）
▲Insta360 Ace 運動攝影機加入了AI 晶片，可以自動識別精彩時刻、自動剪輯。（圖／翻攝官網）
📍電量、防水

防水深度可達10 公尺，搭配專用潛水殼更可達到 60 公尺水深。電量部分，可以連續拍攝 100 分鐘 4K 影片，而Ace Pro支援快充 ， 22 分鐘即可充電至 80%，46 分鐘即可充滿電。

▲Insta360 Ace 運動攝影機。（圖／翻攝官網）
▲Insta360 Ace Pro功能攻頂。（圖／翻攝官網）

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