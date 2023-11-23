宣布投資3百億元！英特爾加碼佈局越南 肯定越南工廠重要性
▲英特爾（Intel）21日於「越南暨美國貿易論壇」上公開承諾將加碼投資越南10億美元（約等同於新台幣300億元）。（圖／翻攝自越通社）
國際中心
賴正琳／綜合報導
｜ 2023-11-23 10:51:31 2023-11-23 10:53:02
英特爾（Intel）在21日於「越南暨美國貿易論壇」上，公司高層已確認將推動擴大在越南投資的計劃，預計投資額將達到10億美元（台幣315億元），此舉動的用意，為擴增英特爾在東南亞電子製造中心現有價值15億美元的工廠。
《越南新聞 ( Việt Nam News)》報導，英特爾越南公司財務長埃斯·威爾遜（Ace Wilson）21日於「越南暨美國貿易論壇」上發表講話時表示，隨著半導體需求的增長，越南仍然是英特爾在全球製造業務的重要組成部分。他表示，英特爾的目標是在多個國家實現工廠戰略多元化，並設定今年出口額100至110億美元（台幣3400億元）的目標。另外，威爾遜指出，預計東南亞地區大約70%的晶片生產將來自越南工廠。
英特爾在今年2月時規劃在越南推動規模10億美元的新投資，擴充在當地的15億美元工廠，美國總統拜登9月訪問越南時，也表示支持越南發展晶片產業，認為越南會是中美關係緊張情勢升溫之下，適合發展晶片業的供應鏈移轉地。
不過，《
路透社》曾在11月初報導英特爾原本有意「擱置」越南的這項擴產計畫，知情人士透露英特爾會有此考量，主要原因可能是針對越南的電力供應問題和官僚作風太過頭的憂慮。
英特爾在21日也對此特別澄清，稱該報導來源不實，並強調「英特爾仍打算進一步地投資越南」。據悉，越南是英特爾全球最大的晶片組裝、封裝和測試工廠的所在地。
越南工貿部副部長杜勝海（Đỗ Thắng Hải）在「越南暨美國貿易論壇」上演講時提及越南將美國視為越南最重要合作夥伴之一，且「越南已準備好成為世界主要的製造中心」。美國已成為越南最大進口市場，佔越南出口近三分之一。