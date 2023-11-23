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《魷魚遊戲》真人賽太真實了！淘汰模式觀眾笑翻　選手擺爛全入鏡

▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》日前上架，邀請456位選手共同競逐高額獎金，是超大型遊戲企劃真人秀，一上線就引起熱潮。（圖/YT@Netflix）
▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》日前上架，邀請456位選手共同競逐高額獎金，是超大型遊戲企劃真人秀，一上線就引起熱潮。（圖/YT@Netflix）

記者張嘉哲/綜合報導

《魷魚遊戲》第二季要再等等！可以先看Netflix在11月22日最新上架的《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge），是以真人實境的模式下去拍攝，才剛開播就立刻獲得關注及討論。然而在《魷魚遊戲：真人挑戰賽》雖然遊戲過程相當刺激，不過也因為是真人實境秀，難免出現一些出戲的場面，甚至有人抓包直接有人擺爛，笑翻不少人。

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這次《魷魚遊戲：真人挑戰賽》主打還原影集的概念，一共邀請了456名參賽者參與競爭，參賽者必須通過各個關卡之後，最終獲勝者可以獲得總值456萬美元的獎金，獎金非常高，而每淘汰一位參賽者，便會增加1萬美元獎金，跟劇集情節一樣，不少人在節目當中受訪時，都會介紹自己來歷，以及為何需要這筆龐大的獎金。

▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》邀請來456位參賽者，共同角逐高額美元獎金，是超大型遊戲企劃真人秀，一上線就引起熱潮。（圖/YT@Netflix）
▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》邀請來456位參賽者，共同角逐高額美元獎金，是超大型遊戲企劃真人秀，一上線就引起熱潮。（圖/YT@Netflix）
------------------以下有雷，請斟酌觀看----------------------

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》目前播至第五集，許多經典的關卡都神還原，不論是場景還是道具，像是影集當中的「123木頭人」，同樣都是女娃娃公仔，遊戲規則也相同，而第二關的碰糖遊玩規則也相同，不出所料選到「雨傘形狀」的人當然幾乎有一半以上都遭到淘汰，比賽下半場將從彈珠比賽開始，緊張又刺激，讓觀眾相當好奇最終冠軍是誰。

然而，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》才剛上架一天，不少人就在各大社群平台討論，點出其中的一些bug，首先廣為人談到的就是「淘汰的模式」，由於《魷魚遊戲》畢竟是影集，當然可以製造出淘汰即死亡的情況，但是真人賽理所當然不能這樣做，因此如果你是在遊戲中被淘汰的話，真槍實彈在節目中會由「黑色顏料彈」取代。

▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》當中，淘汰的方式改由射擊「黑色顏料彈」來表示，而中彈的玩家必須假裝死亡倒地。（圖/YT@Netflix）
▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》當中，淘汰的方式改由射擊「黑色顏料彈」來表示，而中彈的玩家必須假裝死亡倒地。（圖/YT@Netflix）
而這點完全可以理解，不過搞笑的是，這些參賽者被「黑色顏料彈」打到之後，為了更擬真還要假裝被射殺倒在地上死亡，有趣的是，影集當中，有些參賽選手因為倒下的角度不太對勁，倒下之後還有人變換姿勢，讓不少影迷全部笑翻「看到有人倒地之後還換腳的姿勢被拍到哈哈哈哈」、「被顏料彈打的時候，完全看不出他們害怕感，蠻逗趣的」。

甚至是有人發現，在碰糖遊戲當中，在「雨傘圖型」選手在挖碰糖的時候，一機正在Take某個選手，但仔細一看後面竟然有選手覺得自己過不了關，直接擺爛，畫面全部都被拍下來，不少觀眾也是笑翻「這才是真人實境，雨傘碰糖有人在擺爛超好笑」、「雨傘碰糖有女選手直接躺地欸，直接放棄超好笑」。

目前《魷魚遊戲：真人挑戰賽》播出五集，還有五集還沒有上架，第六集將開始進行彈珠遊戲的環節，讓不少觀眾非常期待，還沒看前五集的《魷魚遊戲》影迷趕快去追進度吧！
 


 

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