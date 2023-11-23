《魷魚遊戲》真人賽太真實了！淘汰模式觀眾笑翻　選手擺爛全入鏡

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------------------以下有雷，請斟酌觀看----------------------
《魷魚遊戲：真人挑戰賽》目前播至第五集，許多經典的關卡都神還原，不論是場景還是道具，像是影集當中的「123木頭人」，同樣都是女娃娃公仔，遊戲規則也相同，而第二關的碰糖遊玩規則也相同，不出所料選到「雨傘形狀」的人當然幾乎有一半以上都遭到淘汰，比賽下半場將從彈珠比賽開始，緊張又刺激，讓觀眾相當好奇最終冠軍是誰。
然而，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》才剛上架一天，不少人就在各大社群平台討論，點出其中的一些bug，首先廣為人談到的就是「淘汰的模式」，由於《魷魚遊戲》畢竟是影集，當然可以製造出淘汰即死亡的情況，但是真人賽理所當然不能這樣做，因此如果你是在遊戲中被淘汰的話，真槍實彈在節目中會由「黑色顏料彈」取代。
而這點完全可以理解，不過搞笑的是，這些參賽者被「黑色顏料彈」打到之後，為了更擬真還要假裝被射殺倒在地上死亡，有趣的是，影集當中，有些參賽選手因為倒下的角度不太對勁，倒下之後還有人變換姿勢，讓不少影迷全部笑翻「看到有人倒地之後還換腳的姿勢被拍到哈哈哈哈」、「被顏料彈打的時候，完全看不出他們害怕感，蠻逗趣的」。
甚至是有人發現，在碰糖遊戲當中，在「雨傘圖型」選手在挖碰糖的時候，一機正在Take某個選手，但仔細一看後面竟然有選手覺得自己過不了關，直接擺爛，畫面全部都被拍下來，不少觀眾也是笑翻「這才是真人實境，雨傘碰糖有人在擺爛超好笑」、「雨傘碰糖有女選手直接躺地欸，直接放棄超好笑」。
目前《魷魚遊戲：真人挑戰賽》播出五集，還有五集還沒有上架，第六集將開始進行彈珠遊戲的環節，讓不少觀眾非常期待，還沒看前五集的《魷魚遊戲》影迷趕快去追進度吧！