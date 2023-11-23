影／馬刺隊球迷為何要狂噓Leonard！昔日高喊「賣我」幫暴龍奪冠
NBA聖安東尼奧馬刺隊今（23）日出戰洛杉磯快艇，比賽中球迷狂噓前主將Kawhi Leonard，不過馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）出馬解救，他要球迷不要這樣做，並且在比賽中罕見拿起麥克風，維護過去的子弟兵，他說：「這不是我們的格調。」而為何球迷想要噓他，最主要原因跟2018年球季Kawhi Leonard「賣我」宣言有關。
記者吳政紘/綜合報導
Kawhi Leonard在生涯前7個賽季都效力馬刺隊，從板凳球員一路成長為球隊的不動主力，但他在2017-18賽季因傷只打9場，隨後便高喊「賣我」，最終被馬刺隊交易到暴龍隊，為暴龍拿下隊史首座冠軍後再度轉隊，並在2019-20賽季轉戰快艇。
2017年Kawhi Leonard與馬刺之間的問題，就是如何處理他的傷勢，隔年原本當時傳出總教練Gregg Popovich將親自與Leonard會談，也準備好要端出最多5年2.19億美元的超級合約留人，沒想到卻突然爆出「賣我」宣言，這讓馬刺迷心傷。
交易到暴龍隊後，Kawhi Leonard在2018年成為北國主將，暴龍在東區決賽中面對密爾瓦基公鹿，在0-2落後的情況下連續贏得4場比賽逆轉，以4：2晉級，與衛冕冠軍金州勇士在NBA總決賽中，並在球隊歷史上首次亮相NBA總決賽。 最後更以4勝2負擊敗對手奪得隊史首座總冠軍。
Kawhi Leonard在馬刺有點不得志，雖然他一度是球隊未來希望，但他在馬刺需要他時「走人」，所以很多馬刺球迷都認為他是「背骨仔」、「叛徒」。
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