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果粉猛！10月iPhone 銷量Top 10佔9席　三星霸榜神機成最強釘子戶

▲10月手機銷售榜出爐，前10名中有9款都是 iPhone手機，其中iPhone 15 系列不同容量就有8款，銷量相當猛。（圖／周淑萍攝）
▲10月手機銷售榜出爐，前10名中有9款都是 iPhone手機，其中iPhone 15 系列不同容量就有8款，銷量相當猛。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

10月手機銷售榜出爐！果粉真的太猛，前10名就有9款是iPhone，iPhone 15系列更是屠榜高達8席，其中iPhone 15 Pro Max（256GB）蟬聯榜首，iPhone 15 Pro（256GB）、iPhone 15（128GB）包辦前三名，光Top 3的銷量正好占總銷量3成相當驚人，無疑是台灣手機市場銷量在第四季成長最大推手。而Top 10名單中唯一的安卓手機為三星霸榜神機A54，無情截斷iPhone霸榜，成為最強釘子戶。

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榜單中iPhone 15 Plus銷情也相當熱烈，128GB與256GB容量開賣首月就進榜成為第8與9名。傑昇通信指出，去年iPhone 14 Plus銷售成績相形之下較不理想，反倒是今年iPhone 15 Plus銷售成績不錯，以新進榜的128GB容量來看，較9月成長逾5倍，256GB也有2.5倍銷量。


在10 月手機熱銷榜中，受到iPhone的壓縮，其他品牌在排行榜上的名額就稍微少了一些，Top10中以Galaxy A54（8GB/256GB），殺進排行榜第四名，也是唯一截斷iPhone霸榜的機型，其中還有5款安桌手機入列Top 20，傑昇通信觀察，Galaxy A54、34跟A14都有不錯的銷售表現，尤其是A14（4GB/128GB）更重回排行榜第十五名；至於旗艦機型，S23 Ultra（12GB/256GB）受影響不大，僅下滑一個名次，繼續蟬聯賣得最好的安卓旗艦。

▲三星中階機Galaxy A54買氣旺，新機開賣就成為4月銷售榜的優等生。(圖／官方提供)
▲三星霸榜神機Galaxy A5410月銷量依舊出色，10月成為第四名。(圖／官方提供)
本月名次跟機型掉不少的陸系品牌，幾乎敬陪末座，且以OPPO A78重創，直降至第11名；紅米10C還是目前效能最出色的4G手機，即便名次下滑，仍守在第20名。這次新進榜的Sony Xperia 10 V，自上市以來，每每離進榜僅一步之遙，通路價格不到萬元，不僅價格好入手，顏值、CP值兼具，本月終於進榜第十九名，傑昇通信進一步指出，歲末年終前促銷傾巢而出，也有不少新機推陳出新，預期11月銷量更值得期待。

▲10月手機銷售榜。（圖／傑昇通信提供）
▲10月手機銷售榜。（圖／傑昇通信提供）

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