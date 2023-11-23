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黑五旋風來襲！家樂福跨界打造「英倫雙層餐車饗宴」感受城市之美

▲家樂福特別與「臺北市雙層餐車」跨界合作，共同打造期間限定的「英倫雙層餐車饗宴」。（圖／品牌提供）
▲家樂福特別與「臺北市雙層餐車」跨界合作，共同打造期間限定的「英倫雙層餐車饗宴」。（圖／品牌提供）

本報訊

家樂福於10月底推出 Black+Blum 「倫敦食裝週」會員集點換購活動，主打時尚外型美學兼具功能實用性的各種餐具，尤其「可微波不鏽鋼」的產品特點，擄獲不少消費者的關注及討論，也帶來顯著業績成長。趁著「黑色星期五」節慶促銷，家樂福特別再與「臺北市雙層餐車」跨界合作，共同打造期間限定的「英倫雙層餐車饗宴」，創造質感餐具、美食、景觀的三重享受感官體驗！除了實質回饋消費者，也盼能透過實體活動讓消費者體驗 Black+Blum 餐具，並期待能再創話題熱度。 

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▲「英倫雙層餐車饗宴」活動由知名星級晶華酒店精心設計出一套精緻饗宴套餐。（圖／品牌提供）
▲「英倫雙層餐車饗宴」活動由知名星級晶華酒店精心設計出一套精緻饗宴套餐。（圖／品牌提供）
臺北市雙層餐車是全台唯一可體驗車上用餐的創新服務，擁有全景玻璃天窗，搭配1.5小時的用餐時間，從捷運市政府站出發，沿路經過陶朱隱園、台北101大樓及國父紀念館等知名市區景點，能以180度不同於日常的視野欣賞都市景色、感受城市之美。車上餐點由知名星級晶華酒店精心設計出一套精緻饗宴套餐，包含：前菜－經典酸辣拌三鮮、濃湯－黃金嫩芽慢燉軟排、主餐－熟成肉丸佐香料紅酒醬、甜點－輕奢歐式甜點雙享受，各道餐點更融入家樂福「從i開始」生鮮食材－小農、有機及動物福利等各項永續產品，邀請消費者從實際飲食中認識家樂福「從i開始」，一同支持健康、環境友善及永續。

以及，在現代相機先吃的風潮下，食物除了強調美味，還得搭配高顏值的餐具才更具儀式感；每道餐點皆以 Black+Blum 餐廚精品盛裝，讓消費者親身體會餐具質感與功能性的完美結合，展開一場視覺、味覺兼具的雙重感官饗宴。

▲「英倫雙層餐車饗宴」活動合作臺北市雙層餐車，是全台唯一可體驗車上用餐的創新服務，擁有全景玻璃天窗。（圖／品牌提供）
▲「英倫雙層餐車饗宴」活動合作臺北市雙層餐車，是全台唯一可體驗車上用餐的創新服務，擁有全景玻璃天窗。（圖／品牌提供）
一邊享受美食、一邊探索城市美麗風景，如此夢幻的「英倫雙層餐車饗宴」體驗之旅，於11月20日舉辦首發體驗場，特別安排模特時尚秀作開場，搭配展示 Black+Blum 英國餐廚精品，演繹出生活中的百搭食裝情境；而12月預計將舉辦4場民眾場，只要於 11月20日至28日期間，至家樂福量販店或超市店單筆消費滿888元，就有機會獲得體驗名額，一人中獎兩人同行，機會相當難得，不容錯過。

▲「英倫雙層餐車饗宴」活動將抽出44名幸運兒，一人中獎、兩人同行。（圖／品牌提供）
▲「英倫雙層餐車饗宴」活動將抽出44名幸運兒，一人中獎、兩人同行。（圖／品牌提供）
家樂福22日起展開一系列「黑色星期五」優惠，全台實體門市限時5天，8支夯品瘋狂超低價，家電最低6.8折起，小家電最低3.3折起，超過20款以黑色為主題的廚具、寢具、浴室用品、車用配件最低下殺4.7折起。家樂福線上購物則創「全通路最高」，誠意滿滿端出「33%」回饋，再加碼11月27日前天天狂撒千元折價券，單筆消費滿1200元送100元券、限時24日至26日前單筆滿2000元現折200元，同時再加碼黑五必敗8支特殺夯品，五金、車用、廚具特賣！家樂福家速配11月30日前天天抽購物金，週一至日指定滿額免運，或再享滿額回饋現折。11月至12月店取單筆滿777元最高贈紅利點數15000點，11月8日達1111元再加碼5000點。
 
「英倫雙層餐車饗宴」活動於11月20日至11月28日在家樂福量販店或超市店單筆消費滿888元，即具備抽獎資格，共抽出44名幸運兒，一人中獎、兩人同行，體驗質感餐具、美食、景觀的三重享受，價值新台幣4000元。中獎資訊將於12月1日公佈於家樂福官網，活動細節請見官網說明

▲Black+Blum「倫敦食裝週」集點換購全系列商品。（圖／品牌提供）
▲Black+Blum「倫敦食裝週」集點換購全系列商品。（圖／品牌提供）
「倫敦食裝週」集點換購活動持續開展中，數量有限，集點只到2024年1月14日。Black+Blum「倫敦食裝週」集點換購活動則持續熱烈開展中，全系列共8件組商品，僅市價3至4折價格就可集點換購獲得，點數最低門檻3點即可加價購，100點就可免費兌換，價格絕對優於目前市面上所見；集點只到2024年1月14日、兌換至2024年1月21日，換購還有機會再抽中英國倫敦單人來回機票，千萬不能錯過。

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