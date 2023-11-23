OpenAI政變導火線！阿特曼推動AGI發展　新技術「Q*」恐危害人類

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿特曼先前傳出遭解僱時，OpenAI以阿特曼對公司內部並不坦誠為由解職，其中首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）就傳出與阿特曼想法有分歧，擔心通用人工智慧發展帶來的負面影響，最終可能帶來「無限穩定的獨裁政權」；報導中提到，一封多名研究人員寄出的警告信內也強調了AI的能力與潛在的危險，而在阿特曼領到的ChatGPT以及微軟提供的必要投資與資源下，該公司已接近「超智慧」AGI領域，這也成為董事會罷免阿特曼的關鍵進展。
消息人士表示，曾短暫接手公司CEO職位的OpenAI技術長穆拉提（Mira Murati）週三向員工提到了這項「Q*」（Q-Star）研發項目，並表示在董事會採取開除行動前曾取得一封信，提及強大的AI技術有可能對人類造成威脅之事。
因為擁有龐大的計算資源，新的「Q*」模型能夠解決某些數學問題，雖然在測驗結果中其數學成績僅達到小學生的程度，但「Q*」在此類測驗取得的好成績，仍讓研究人員對「Q*」的未來感到非常樂觀。
通用人工智慧領域成為目前討論AI避不開的膠著點，在今年7月OpenAI成立了團隊來確保AGI符合人類的利益，但團隊負責人雷克（Jan Leike）仍稱目前沒有任何方案可以控制一個潛在的超智慧AGI，並防止其失控。
另一方面，阿特曼在上週於舊金山的APEC峰會上則表示AGI已經近在眼前，OpenAI這家公司已經有四次機會可以推動其發展，且稱若能成功做到將是自己一生中的榮譽。