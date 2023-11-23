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WirForce電競嘉年華花博登場！4天3夜不斷電　玩家整台電腦扛進場

▲WirForce 2023 電競嘉年華今（23）日在圓山花博爭艷館開幕，今年號召1090位 BYOC （自攜設備）玩家到場開派對。（圖／記者張志浩攝）
▲WirForce 2023 電競嘉年華今（23）日在圓山花博爭艷館開幕，今年號召1090位 BYOC （自攜設備）玩家到場開派對。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

WirForce 2023 電競嘉年華今（23）日在圓山花博爭艷館開幕，活動來到第9個年頭，今年 WirForce 喊出「消費電競」的口號，號召1090位 BYOC （自攜設備）玩家、30家國內外知名大廠參與，而 WirForce 2023 順應時下最夯的 AI 議題，以「虛幻邊界」為活動主軸，邀請《新世紀福音戰士》主題曲演唱者高橋洋子開唱，而高橋洋子也在今天開幕式驚喜現身，掀起一陣轟動。

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WirForce 是以 Lan Party（區網派對）為主軸的活動，玩家透過報名後，可攜帶自己的電腦配備，並在會場內進行4天3夜不斷電的實體聚會，而在 BYOC 之外的活動區域，也會有各大廠商設置攤位祭出優惠，除了希望廠商透過和玩家的直接交流，設計出更好的產品，也提供平台讓喜愛玩遊戲的族群聚會，並在線上與更多玩家互動。

WirForce 2023 主辦方 4Gamers 執行長黃智仁表示，WirForce 已經舉辦第9年，每屆都將 Lan Party 視為主秀，他認為國內科技、電子、網路等實力，都足以讓台灣成為電子、電競產業的超強國家，明年 WirForce 將進入第10個年頭，除了 BYOC 人數將持續往上提升外，也希望未來能打破瑞典 DreamHack 2萬2千人共同 Lan Party 的金氏紀錄。

▲WirForce 是以 Lan Party（區網派對）為主軸的活動，玩家透過報名後，可攜帶自己的電腦配備，並在會場內進行4天3夜不斷電的實體聚會。（圖／記者張志浩攝）
▲WirForce 是以 Lan Party（區網派對）為主軸的活動，玩家透過報名後，可攜帶自己的電腦配備，並在會場內進行4天3夜不斷電的實體聚會。（圖／記者張志浩攝）
▲從昨日晚間深夜開始，就有不少玩家帶著自己的電腦設備，準備進入 WirForce 活動現場。（圖／記者張志浩攝）
▲從昨日晚間深夜開始，就有不少玩家帶著自己的電腦設備，準備進入 WirForce 活動現場。（圖／記者張志浩攝）
黃智仁提及，針對 WirForce 未來規劃，除了 BYOC 一定要再開放更多玩家外，改變場地也將是勢必的動作，無論是南港展覽館或世貿等，但現階段仍要考慮電力、網路等穩定性，才能確保玩家能在4天3ㄧ,ˋ都不斷電使用設備，而觀察近年 BYOC 玩家，也發現使用者設備越來越呈現 M 型化，重度使用玩家會將電腦越改越兇，另一類玩家則是一台筆電解決一切。

此外，《新世紀福音戰士》主題曲演唱者高橋洋子將在明（24）日晚間擔任表演嘉賓，今日她率先在開幕儀式登台，高橋洋子表示，自己因為疫情和檔期，已經許久沒來台灣，而在她的印象中，台灣是喜歡日本文化的國家，過去日本有地震等天災時，也總是給予幫助，這次自己除了來演唱，也想藉此機會感謝台灣，並體驗更多不同文化。

WirForce 2023 活動資訊
活動日期：2023年11月23日（四）至2023年11月26日（日）
場館開放時間：2023年11月23日（四） 至2023年11月26日（日）11:00-活動結束
活動地點：台北花博爭艷館 （台北市中山區玉門街1號）
活動門票：一般入場免費參觀 （參加BYOC需額外購票）

▲《新世紀福音戰士》主題曲演唱者高橋洋子將在 WirForce 2023 登台開唱。（圖／記者張志浩攝）
▲《新世紀福音戰士》主題曲演唱者高橋洋子將在 WirForce 2023 登台開唱。（圖／記者張志浩攝）

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