73歲翁倩玉「凍齡氣功」祕訣曝光！韋汝嚇到叫出來：雞皮疙瘩耶
73歲女星翁倩玉，日前登上節目《健康2.0》分享，實際傳授氣功招式，有著近50年豐富經驗的她，不但在現場帶來初學者也能輕鬆學習的氣功基本式，還分享了自身的凍齡養生祕訣，結果嚇到主持人韋汝飆髒話，直呼：「雞皮疙瘩都起來了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
一見到「旅日巨星」翁倩玉降臨節目，主持人韋汝興奮大喊：「現在這個畫面不是合成的！」可見翁倩玉魅力之大。 儘管已經73歲，但翁倩玉的外型仍保持青春活力，原來她25歲就開始接觸氣功，每逢農曆初一、十五，以及立春、立夏等節氣，都一定是翁倩玉做氣功的時刻。
學習至今，翁倩玉有感而發地分享，「氣」是身體的一種力量，練久了便可以感覺到氣的循環，進而活絡細胞、氣血等，使身體維持在溫暖的狀態。除了氣功基本式之外，翁倩玉也在現場示範如何以「梳頭髮」做氣功，表示只要覺得頭昏、血壓高都可以練習看看。
而錄影現場還發生有趣的小插曲，當翁倩玉一看到製作單位所準備的假人頭，讓她不禁嚇了一大跳，更用台語急喊「這會嚇死我欸！」此外，翁倩玉也幫韋汝梳頭髮，難得的經驗讓韋汝不禁直呼，「這歷史性的一刻！幫我截圖！梳到雞皮疙瘩都起來了！」
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