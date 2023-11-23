臭蟲危機侵入台灣！皮膚科醫師示警「4大被咬症狀」：越抓越嚴重
日前傳出歐洲國家與韓國，都傳出臭蟲肆虐，各公共場所尤其飯店旅館出現其蹤跡，近日也傳出萬華某旅館疑似出現臭蟲，眾多消息搞的人心惶惶，對此皮膚科醫師趙昭明表示，臭蟲並沒有攜帶回傳染病毒的危險，但人體被咬到後仍會有紅、種、熱、癢的症狀，若真的不幸被咬傷，切記不能抓，建議透過冰敷、拍打方式止癢，再到醫療院所追蹤做進一步治療。
記者張志浩／綜合報導
趙昭明說明，臭蟲和疥蟲不同，臭蟲不攜帶對人類致病的病原體，只會單純叮咬皮膚，被咬到後的傷口，也不會像被跳蚤咬到一樣出現較大面積紅腫，但仍會造成局部約0.5公分的紅腫，趙昭明特別提醒，若因為無法忍受癢感而不斷搔抓臭蟲導致的傷口，很有可能會衍生過敏反應，最嚴重恐釀蜂窩性組織炎。
趙昭明提及，在不能抓癢的情況下，被臭蟲咬傷後，建議民眾當下要立即用冰敷或是小力拍打的方式舒緩不適，若擔心近一步的感染風險，或傷口較多，就建議到醫院做檢查，臨床醫師會開立口服抗組織胺或是類固醇的藥膏做塗抹，通常一週之內，症狀就會緩解並痊癒。
趙昭明指出，臭蟲喜歡溫熱潮濕的環境，台灣氣候型態就很適合臭蟲滋長，提醒民眾外出一定要到較乾淨的地方，尤其住宿飯店的寢具、地毯是否整潔相當重要，此外，自家沙發、毛毯等也要定期清潔，環境中的臭蟲如果沒有根除，還是會不斷復發。