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台南績優調解人謝鴻斌獲頒紅榜 和兩代議員履行全家服務承諾

▲台南市議員服務處主任謝鴻斌(右四)今日獲台南市長黃偉哲(中)頒發紅榜，表彰他在協同調解領域的貢獻（圖／記者林怡孜攝，2023,11,23）
▲台南市議員服務處主任謝鴻斌(右四)今日獲台南市長黃偉哲(中)頒發紅榜，表彰他在協同調解領域的貢獻（圖／記者林怡孜攝，2023,11,23）

記者林怡孜/台南報導

台南市長黃偉哲今(23)日前往市議員曾之婕服務處，頒發紅榜給服務處主任謝鴻斌，表彰他在協同調解紛爭，減少訴訟方面的貢獻。謝鴻斌受獎後表示，他經歷了前副議長曾順良、前議員曾信凱及現任議員曾之婕兩代3位議員，他們都視善盡為民服務為重責大任，一致希望能夠因為成功調解促進社會和諧。協同調解行政院長獎

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謝鴻斌現年61歲，從事調解工作迄至今年剛好滿20年，從前副議長曾順良時進入服務處，開啟協同調解的領域，長期以來都以議員服務處的身份為民眾調解紛爭。雖然謝鴻斌並非市府或區公所官設調解人，卻連續4年獲得行政院長獎，也是台南市唯一一位獲此殊榮的協同調解人。


謝鴻斌南市各區調解委員會素有口碑，今年還曾經受民眾委託，跨縣市前往高雄協同調解。今年他在市府各區調委會、法院調解成功案件有230餘件，還有約百餘件是尚未進入調解程序就說服兩造和解，其中以重大車禍事故致人傷亡案件最多，為民眾排解糾紛也不少。


謝鴻斌表示，在服務處20年來要感謝前副議長曾順良、前議員曾信凱及現任議員曾之婕3位議員，讓他有機會踏入協同調解的領域，這也是議員為民服務最重要的一環，必須在法治和情理的基礎上，為兩造做出最好的建議，降低因為司法訴訟衍生的社會成本。


台南市議員曾之婕指出，去年選舉時就以「一人當選、全家服務」自我要求，謝鴻斌主任更是為全台南市議員為民服務的實質功能立下典範，要代表父親曾順良及胞弟曾信凱，向謝鴻斌主任表達感謝，服務團隊也同感榮耀，希望未來能普遍提高更多協同調解人的功能，為民眾排憂解難，讓台南市更加和諧有愛。

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