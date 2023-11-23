奧斯卡影帝傑米福克斯驚爆性侵！路人冷眼目睹閃人 女子身心受創
55歲美國男星傑米福克斯（Jamie Foxx）2004年以《雷之心靈傳奇》勇奪奧斯卡最佳男主角，為公認的好萊塢實力派黑人影星，近日他被披露8年前於餐廳內性侵一名女子，女方多年來身心受創，對傑米福克斯和餐廳及員工提出告訴並求償精神慰撫金。
記者楊穎軒／綜合報導
據美媒《TMZ》報導，傑米福克斯2015年8月某天深夜11點多，被害女子到知名餐廳發現傑米福克斯坐在隔壁桌，女子和友人上前詢問是否可以合照，傑米福克斯答應：「當然，寶貝，妳想要什麼都給妳...」女子發現傑米福克斯似乎喝醉，對方接著調戲她：「哇！妳有超模般的身材」、「妳聞起來真香」！
女子描述，傑米福克斯把她拉到餐廳後方，開始對她上下其手並性侵得逞，自己試著逃離現場時，注意到餐廳保全和其他人目睹傑米福克斯惡行，最終卻選擇離開，直到她的朋友前來關心，傑米福克斯才收手，女子事後表示罹患身心症，必須接受治療，心理和生理都承受極大折磨，對此，傑米福克斯目前未有任何回應。
※【NOWnews 今日新聞
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