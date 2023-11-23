英雄聯盟／T1世界冠軍班底全回歸！Zeus、Keria等3人續約再戰2024
才剛拿下《LOL英雄聯盟》S13 世界大賽冠軍的韓國戰隊 T1 今（23）日再傳出好消息，繼先前宣布3冠教練「kkOma」回歸後，T1 再度官宣上路 Zeus、下路 Gumayusi 、輔助 Keria 都已經成功續約，搭配上原本就還有合約的中路 Faker、打野 Oner，「ZOFGK」組合確定再戰2024賽季，也讓英雄聯盟電競粉絲感到欣慰。
記者張志浩／綜合報導
T1 奪下《LOL英雄聯盟》S13 世界大賽冠軍冠軍後，不少教練隊員合約到期，許多粉絲原以為因為薪資帽的緣故，5位隊員無法再繼續一同奮戰，想不到 T1 在今日凌晨突然在官方社群發布影片，其中包含6人慢慢步入場中的剪影，並打上「T1 IS WHERE THE BEST BELONG」。
而到了今日中午左右，T1 一連在社群發布官宣，說明上路 Zeus、下路 Gumayusi 、輔助 Keria 在溝通後確定續留母隊，合約實際年限據韓國《國民日報》透露皆為1年，在搭配中路 Faker 和打野 Oner 分別已經續約到2025 年以及 2024 年，這批在2023年打出感動比賽的世界冠軍班底，將再次攜手踏上下一段旅程。
此外，T1 在奪冠後不到3天也宣布，曾帶領 T1 拿下3座世界冠軍的教練「kkOma（金正均）」，在新賽季確定回歸 T1 擔任監督。根據韓媒報導，kkOma 據說是婉拒來自多個中國 LPL 戰隊的巨額合約，最後才選擇回鍋 T1。