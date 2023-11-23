張慶忠拆除高爾夫違建再爆違法！綠議員痛批：惡質建商罔顧人命

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而在張家自行僱人拆除違建之際，林亮君及顏蔚慈今拿出22日張家拆除頂樓違建的影片及照片，從畫面中可以清楚地看到數名工人在四層樓高的屋頂上進行高空拆除作業時，完全沒有任何安全防護措施，不但沒有戴安全帽，也未綁安全繩，看了令人膽戰心驚。
林亮君痛批，張智倫擔任家族五間建設公司的監察人，卻無視建築法令與勞安規定，這棟原本應該是兩層樓的建築，不僅長高還長胖，大興土木蓋違建作為自家娛樂休閒使用，被爆料時張智倫竟然還義正嚴辭回應「選舉不該禍及家人、喪失人性」，違法還敢大聲的行徑令人咋舌。
而被新北拆除大隊認定為違建後，張家急急忙忙找人拆除，卻又違反職安法罔顧勞工安全，「張家惡質建商一直以來的劣行已經是全民公敵」她更批評，張智倫作為立委參選人，「竟然敢在全民監督下知法犯法、知法玩法，實在有夠囂張！中和囂張家！」
顏蔚慈則表示，張慶忠家族曾被中永和市民爆出豪奪土地爭議，家族建商更曾因製造污染多次遭到裁罰。不久前還被民眾投訴領政府補助公器私用，拿人民納稅錢辦活動為自己的選舉宣傳，現在還被爆出空中高爾夫球練習場違建，遭爆料後隨即拆除，但現場施工人員完全沒有防護措施。「眼裡只有家族利益，目無法紀、不管他人死活，這種人怎能為民喉舌？」她也要求新北市勞動局應儘快派員到場進行勞動檢查，即使現場暫緩施工，從照片及影像中也已經可以確認違反職安法的事實，應依法裁罰、要求改善，絕對不能縱容。
根據《職業安全衛生法》與《職業安全衛生設施規則》等法令，雇主使勞工從事工作應在合理可行範圍內採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。對於在高度二公尺以上之高處作業勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。若是發生職災，僱主可處3年以下有期徒刑或是易科30萬以下罰金。張家已明顯違反上述規定，新北市府應立即開罰。
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