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酸藍白合充滿算計　賴清德喊高雄要破百萬票、八席全壘打

▲賴清德在高雄喊出，總統選票破百萬票，國會一定要過半，高雄八席都要上。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.11.23）
▲賴清德在高雄喊出，總統選票破百萬票，國會一定要過半，高雄八席都要上。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.11.23）

記者鄭婷襄／高雄報導

民進黨總統參選人、副總統賴清德今（23）日下午到高雄參加立委聯合登記造勢活動，賴清德說，除了總統選票破百萬票，國會一定要過半，高雄八席都要上，在高雄兩席指標性的地方，除了左楠李柏毅，就是第六選區的黃捷；而所謂藍白合，只是計較政黨利益、分贓權力、充滿算計，對國家社會的發展，沒有任何好處。

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賴清德表示，高雄是港都，同時是工商的大市，更是台灣民主的聖地。幾十年來，高雄堅持走台灣優先的道路，特別是每一年總統、立委大選，高雄市的父老鄉親長輩都支持民主的力量，支持民進黨所推出的候選人。

賴清德說，2020年蔡英文總統全國拿817萬票，在高雄就拿到109萬票，由此可見，高雄的民主的力量是多麼大，而昨日，他已經跟戰貓蕭美琴大使，完成總統、副總統正式登記，他們兩個人對國家有共同的使命，代表的是台灣優先的國家路線，不要讓台灣走回頭路，走去一個中國的政策。

賴清德指出，在台灣面對國際複雜的情勢充滿挑戰的時候，能夠選出有經驗、經過考驗，充滿歷練的競選團隊，也就是賴清德跟蕭美琴，在台灣在這樣的關鍵時刻，是無法進行實驗，也無法承受紛亂，這幾個月來全國人民應該看的非常清楚，所謂藍白合，只是計較政黨利益、分贓權力、充滿算計，對國家社會的發展，沒有任何好處。

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