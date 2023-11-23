出國旅遊怕被臭蟲咬 網友建議阿嬤愛用的防蟲神器

我是廣告 請繼續往下閱讀
網友回文踴躍，有人稱「韓國太冷包緊緊，沒遇到」，甚至歪樓「我比較怕(人)被帶回台灣...」，但也有人說，朋友去韓國被咬，癢到不行。有自稱昆蟲系學生則建議，臭蟲討厭薄荷、尤加利、薰衣草，可以噴一些精油。有相關成分的白花油，意外成為討論焦點，「沒想到阿嬤每天用的白花油可以成為防臭蟲神器ＸＤ」、「在衣服上跟行李箱~狂撒白花油」。不過原PO回文「跑了好幾家超商都缺貨。」
環境部表示，民眾從國外旅行回來後，立即清洗衣服和檢查行李，有無夾帶臭蟲，另外二手家具搬回家前，檢查有沒有臭蟲的蹤跡，在家裡也要勤於清理環境，減少雜物堆積、減少牆壁隙縫，並檢查床罩、床單、枕頭、毯、床墊的線縫等處，看看是否發現有臭蟲或臭蟲排遺（血液斑）。以檢查清理、物理防治為優先，化學防治為輔，小範圍以物理防治處理，大範圍再考慮化學防治。
台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈表示，臭蟲怕光、怕騷動、怕刺激性味道，若噴精油，味道通常很快就消散。「臭蟲走過必留下痕跡」，建議到旅館先檢視床單有沒有血跡；臭蟲約0.8公分大，掀開床墊觀看縫隙有無蟲蹤或排遺。如有疑慮，就換房間、換旅館。
徐爾烈表示，要避免臭蟲跟著回家，建議不要在房間內攤開行李，應在洗衣機旁打開，直接清洗衣物。臭蟲怕高溫，能挨餓2、3個禮拜，把背包、行李等套上大塑膠袋，噴點殺蟲劑，靜置一個月再看有沒有蟲屍，防止蟲蟲危機在家蔓延。徐爾烈還說，遭臭蟲叮咬會奇癢無比，恐持續1、2週，可先用白花油、萬金油等止癢；如果過敏，可塗類固醇藥膏，嚴重者應就醫。
在家中如果發現臭蟲，環境部給出五點處理方式：1.家中如有草蓆或箱子，可裝入塑膠袋中並綁緊進行曝曬，袋中溫度超過65℃可防治臭蟲；2.懷疑有臭蟲的衣物，集中裝入塑膠袋中綁緊避免提送過程中臭蟲逃逸，然後拿到洗衣間再將衣物倒入洗衣機中清洗；3.發現臭蟲可使用熱蒸汽熨斗進行蒸汽防治；4.以吸塵器勤捉臭蟲，勤捉可以減少臭蟲，可達有效防治；5.情形嚴重的話可請合格的病媒防治除蟲公司代為處理。