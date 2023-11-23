Soundcore新款開放式耳機多了耳掛穩穩的 多了一條不怕被噴飛
耳機市場似乎悄悄有所改變了！為了解決真無線耳機侵入式的不適感，近日包含JBL以及Anker都推出開放式無線耳機。Anker 今（23）日公布旗下耳機品牌soundcore首款「開放式氣傳導」耳機AeroFit和續航力更好的AeroFit Pro。實際體驗，有了耳掛設計穩定度更好，且Pro 版本還加入可拆卸且伸縮設計的頸掛，外出運動可以更佳安心，不用擔心一個撥髮就噴飛耳機。
記者周淑萍/綜合報導
Anker 今（23）日公布旗下多款產品線新品，耳機的部分有soundcore發表首款「開放式氣傳導」耳機AeroFit及其旗艦版本AeroFit Pro，皆採用開放式氣傳導技術，非入耳式的設計只覆蓋耳孔上半部分，藉此減低封閉感與壓力感，耳機表面使用彈性柔軟材料，防止因長時間配戴造成的不適感，同時也因為是開放式的設計，可以聽到外界的聲音。AeroFit雖為開放式耳機，但不是骨傳導設計，而是透過空氣作為介質傳遞。實際體驗，音質比傳統的骨傳導更加細膩，大幅優化開放式耳機音質。
AeroFit 標準版搭配充電盒續航可以達到44小時，支援防水、AI降噪功能，而高階的Pro版，續航力可以延長至46小時，同時附上可拆卸式的頸掛設計。預計11月25日開放預購，標準版售價3990元，Pro價格較高，售價4990元。
除此之外，看好露營熱度，ANKER發表全新行動冰箱「EverFrost Powered Cooler」，有33L及43L兩種容量規格，只需要30分鐘即可從25°C急速冷卻至0°C，溫度可達-20度，充飽電可以達42小時，兩天一夜的食材沒有問題。
另外還有一組新品為「充電」類，一口氣推出四款全新充電器，有搭載GaNPrime專利技術的「735 Charger GaNPrime」配備2個USB-C、1個USB-A接口，可替蘋果電腦充電。另外三款則分別為適合日常生活使用的33W「323 Charger」、適合商務人士或短程旅行的47W「523 Charger NANO III」以及67W「336 Charger」，滿足各類型使用需求。但目前尚未公布價格和上市資訊。