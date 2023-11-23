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綠營恐失藥師政黨票？黃金舜坦言幹部想改投「這黨」

▲近期民眾黨公布其不分區立委名單，藥師公會全聯會秘書長林憶君名列第7席、處該黨安全名單內。（圖／藥師公會全聯會提供）
▲近期民眾黨公布其不分區立委名單，藥師公會全聯會秘書長林憶君名列第7席、處該黨安全名單內。（圖／藥師公會全聯會提供）

記者林志怡／台北報導

藥師公會全聯會日前全力支持該會理事長黃金舜，爭取民進黨將其列入2024大選立委不分區安全名單內未果，全聯會轉而觀望藍白合情勢、尋求其他政黨納入不分區立委機會。近期民眾黨將該會秘書長列入不分區安全名單內，黃金舜坦言，此舉使幹部、會員強烈表達，希望全聯會呼籲會員與其家屬，將政黨票改投民眾黨，但目前藍白合情勢未明，全聯會暫維持觀望態度。

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黃金舜長年支持民進黨，而全聯會先前也全力推薦黃、希望民進黨將其納入不分區立委安全名單，最終卻遭民進黨「放生」對待，全聯會也因此宣布退出民進黨相關遴選、觀望與藍白合作機會，而近期民眾黨公布其不分區立委名單，藥師公會全聯會秘書長林憶君名列第7席、處該黨安全名單內。

今（23）日藥師公會全聯會發布新聞稿表示，感謝民眾黨對藥師團體的肯定，藥師於新冠肺炎疫情間發送口罩、快篩以及送藥到府，嘉惠許多民眾，更期盼社會大眾來支持，能夠將林憶君送進立法院，爭取更多藥師權益，推動藥事改革等法案。

黃金舜今日午後接受媒體電訪表示，民眾黨將藥師公會全聯會幹部納入安全名單，許多幹部與會員得知後都強烈表達，民眾黨有看到藥師在防疫上的表現，並在群組中反應，希望全聯會在各地成立後援會、公開呼籲會員與其家屬，在2024大選中，把政黨票投給民眾黨，讓藥師代表更有機會進入國會。

但黃金舜表示，先前全聯會常務會議做成決議，會觀望藍、白合作的情況比較明朗後，再來考量是否與其他政黨有合作空間，而藍白合與不合尚未有定論，因此藥師公會全聯會本身目前仍是觀望態度，不過公會內部也有做過評估，若藍白合，民眾黨有5席不分區立委，藍白不合，民眾黨可能有8到10席。

然而，黃金舜除擔任藥師公會全聯會理事長外，本身也是民進黨黨員，並擔任總統府國策顧問、台北市台南同鄉總會理事長等，黃金舜也坦言，過去包括藥師公會全聯會、台北市台南同鄉總會的屬性都與民進黨較為靠近，而台南又是民進黨總統參選人賴清德的本命區，他個人現在相當為難。

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