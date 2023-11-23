東北季風殺到！大台北等5地雨神降臨 「週末低溫14度」整天濕涼
今（23）日晚間起台灣天氣出現改變，中央氣象署提醒，在東北季風增強的情況下，週五、週六（11月24日至11月25日）雲量增多，基隆、宜蘭、花蓮將開始下雨、大台北及桃園山區也有局部偶陣雨出現，北台灣整天偏涼，早晚低溫攝氏14至19度，白天高溫僅有攝氏21至22度，民眾務必特別留意保暖，以免低溫造成身體不適甚至心肌梗塞的危機。
記者張志浩／綜合報導
氣象署說明，今晚東北季風增強，天氣變化落在晚上至深夜，明日在迎風面地區天氣影響較大，桃園以北區域水氣增多，尤其宜蘭地區連2天都會下雨，且有較大雨勢，台東、恆春半島偶爾也有雨。北台灣白天高溫僅有攝氏21至22度，和近日相比有攝氏5至6度的差異。氣象署表示，本波東北季風桃園以南的感受不深，但日夜溫差仍大，中午左右有攝氏26至27度高溫，但早晚只有攝氏14至19度。
氣象署統整未來3天天氣，今日晚間基隆北海岸、宜花轉有局部短暫雨，桃園以北、東半部雲量增多，台中以南多雲到晴，山區午後零星降雨，北部、東北部晚間開始降溫。週五至週六，宜、花、大台北及桃園山區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，宜蘭降雨範圍較廣，有局部較大雨勢，桃園以南地區多雲到晴，僅注意早晚較涼，日夜溫差大，北部、宜花天氣涼，與週四白天感受落差大。
此外，下週日（11月26日）東北季風減弱，氣溫稍回暖，但下週一（11月27日）下半天，另一波東北季風南下，冷空氣強度較強，迎風面雲量增，轉有局部短暫雨，北台灣轉涼；下週二晚上至下週三清晨（11月28日至11月29日），因爲「輻射冷卻」效應，有短暫偏低的氣溫，全台平地的最低溫約攝氏11度，台北氣象觀測站的最低溫、則有觸及大陸冷氣團定義的機率，但白天迅速回暖、日夜溫差大。