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年度最佳品牌前十名有三家是汽車 Toyoya擊敗雙B成為汽車類別第一

▲ 年度最佳品牌前十名有三家是汽車 Toyoya擊敗雙B成為汽車類別第一
▲ 年度最佳品牌前十名有三家是汽車 Toyoya擊敗雙B成為汽車類別第一

Carture 車勢文化

每年底都是Interbrand公布年度最佳品牌的時間，Interbrand這家公司成立於1974年，是全球最大的綜合性品牌諮詢公司，致力於為全球大型品牌客戶提供全方位一站式的品牌諮詢服務，這次在前十名的名單當中有三家都是汽車品牌，包含了Toyota、Mercedes-Bezn賓士以及BMW，而Toyota更是汽車類別當中的第一名，表現非常亮眼。

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Toyota不只是全球最大的汽車集團，同時也在品牌表現上得到汽車領域的第一。
Toyota不只是全球最大的汽車集團，同時也在品牌表現上得到汽車領域的第一。
雖然我們總是說企業越大不代表越好，但是對於這次的全球最佳品牌當中似乎不是如此，看看前五名依序為Apple蘋果、Microsoft微軟、Amazon、Google谷歌、Sumsumg三星，每一個都是超大集團，而第六名的Toyota同樣也是全球最大汽車集團，隨後是第七名到第九名依序為Mercedes-Benz賓士、可口可樂、Nike，以及第十名的BMW，而電動車大廠特斯拉Tesla也在榜單上，名列第12名，還贏過了精品品牌Louis Vuitton。

這個排名是根據三個面向對品牌進行評估，第一個是品牌產品或服務的財務績效，第二個是品牌在顧客購買決策過程中的作用，第三個是品牌在確保公司未來收益方面的實力，經過上述所有數據的研究後，Interbrand每年都會列出前100名品牌的排名表，不僅涵蓋汽車，還有科技、飯店、時尚以及更多領域。而在100名之內的還有Honda（27）、現代Hyundai（32）、Audi（45） 、Porsche保時捷（47，上升6位），Volkswagen福斯（50）、Ford福特（51）、Nissan（63）、Ferrari法拉利（70，上升5位）、Kia（88）。

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AI倪珍報新聞