▲ 年度最佳品牌前十名有三家是汽車 Toyoya擊敗雙B成為汽車類別第一

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雖然我們總是說企業越大不代表越好，但是對於這次的全球最佳品牌當中似乎不是如此，看看前五名依序為Apple蘋果、Microsoft微軟、Amazon、Google谷歌、Sumsumg三星，每一個都是超大集團，而第六名的Toyota同樣也是全球最大汽車集團，隨後是第七名到第九名依序為Mercedes-Benz賓士、可口可樂、Nike，以及第十名的BMW，而電動車大廠特斯拉Tesla也在榜單上，名列第12名，還贏過了精品品牌Louis Vuitton。
這個排名是根據三個面向對品牌進行評估，第一個是品牌產品或服務的財務績效，第二個是品牌在顧客購買決策過程中的作用，第三個是品牌在確保公司未來收益方面的實力，經過上述所有數據的研究後，Interbrand每年都會列出前100名品牌的排名表，不僅涵蓋汽車，還有科技、飯店、時尚以及更多領域。而在100名之內的還有Honda（27）、現代Hyundai（32）、Audi（45） 、Porsche保時捷（47，上升6位），Volkswagen福斯（50）、Ford福特（51）、Nissan（63）、Ferrari法拉利（70，上升5位）、Kia（88）。