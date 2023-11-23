輝達「合規版」晶片這時間才放量　調研：中國將加速擴大自研晶片

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由於存在禁令可能擴大限制的潛在風險，TrendForce認為，短期內中國業者將持續購買現成AI晶片，而輝達GPU AI加速晶片仍為其優先考量，除使用先前既有A800或H800庫存，也將積極導入因禁令推出針對中國市場開發的特規版H20、L20及L2等。但長期而言，中國CSPs將加速擴大投入自研ASIC（特定應用積體電路）晶片，預估2024年尤以Alibaba旗下平頭哥（T-Head）、Baidu最積極投入自研AI晶片開發，主要交由台積電和三星等代工生產。
與此同時，中國本土較具規模或AI技術業者，如華為（Huawei）、Biren等，將持續發展通用型AI晶片，以提供給中國本土業者作為AI解決方案。此外，上述中國業者目標在發展AI晶片之餘，未來更以建置中國本地AI伺服器生態鏈為首要目標。TrendForce認為，要成功發展的關鍵之一，是在中國政府須透過如規範中國電信營運商等相關標案，需採用中國自有AI晶片等政策支持。
值得注意的是，礙於美國禁令挾制，中國在發展高階AI晶片的過程所面臨的困難點仍是先進製程技術受局限。此外，華為依舊被列於實體清單，在生產上得依賴如中芯國際（SMIC）等國內晶圓代工業者，然即便是中芯國際其在先進製程上同樣受到美國禁令影響，同樣須面對難以取得先進製程關鍵設備，以及生產良率等問題。
TrendForce認為，中國力求突破禁令限制之餘，考量市場需求面向不同，對於相較AI運算效能要求較低的中低階邊緣AI伺服器市場，如企業型ChatBOT、影音串流或互聯網平台、車用輔助駕駛系統等應用，美國政府禁令或將難完整涵蓋，或有機會成為未來中國業者發展AI市場的發展方向之一。