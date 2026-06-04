全球籃球迷引頸期盼的2026年NBA總冠軍賽今（4）日正式拉開序幕！本次總冠軍賽由東區冠軍紐約尼克隊與西區冠軍聖安東尼奧馬刺隊正面對決。這不僅是兩隊繼1999年總冠軍賽後的經典重演，對於兩支球隊陣中絕大多數球員而言，更是生涯首度站上這場籃球最高殿堂。《NOWNEWS》為讀者整理系列賽G1的相關看點、賽程、傷兵名單、賠率以及轉播平台，提供讀者參考。
NBA總冠軍賽看點
本屆總冠軍賽充滿話題性，馬刺隊擁有全球矚目的「超級新星」文班亞馬（Victor Wembanyama），尼克隊則靠著季後賽 11 連勝的強勢氣勢一路挺進。兩隊核心陣容對於總冠軍賽皆相對陌生，兩隊先發球員中，僅有馬刺隊巴恩斯（Harrison Barnes）與尼克隊布里吉斯（Mikal Bridges）曾有過總冠軍賽先發經驗，其餘球員皆將面對生涯首次的決賽洗禮。
尼克隊教頭布朗森（Jalen Brunson）表示，即便決賽舞台氛圍不同，團隊仍將保持紀律，以平常心應對每一場賽事；而馬刺隊瓦賽爾（Devin Vassell）則強調，球隊不會去想對手的強勢，只會專注於做好球隊一直以來的成功之道。
NBA總冠軍賽賠率
NBA總冠軍賽傷兵報告
紐約尼克
聖安東尼奧馬刺
2026 NBA總冠軍賽完整賽程（台北時間）
以下為本次尼克與馬刺總冠軍系列賽的詳細賽程表，賽事將於美國 ABC 電視台轉播：
紐約尼克（東區冠軍）： 季後賽表現極具統治力，先後在首輪以4：2淘汰老鷹，次輪以4：0橫掃76人，東區決賽更以4：0橫掃騎士隊，帶著11連勝的驚人狀態闖進決賽。
聖安東尼奧馬刺（西區冠軍）： 經歷季後賽層層考驗，首輪以4：1擊敗拓荒者，次輪以4：2力克灰狼，西區決賽則在與衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊的史詩級七場激戰後，成功脫穎而出。
無論最終結果如何，這將是NBA近八年來連續第八支不同的奪冠球隊，寫下歷史新頁。首戰將於台灣時間6月4日上午8點30分在聖安東尼奧馬刺主場正式開打，歡迎全球球迷共同見證新王者的誕生。
6月4日NBA季後賽賽程表（台灣時間）
NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：緯來體育台
🟡線上收看：NBA League Pass。
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本屆總冠軍賽充滿話題性，馬刺隊擁有全球矚目的「超級新星」文班亞馬（Victor Wembanyama），尼克隊則靠著季後賽 11 連勝的強勢氣勢一路挺進。兩隊核心陣容對於總冠軍賽皆相對陌生，兩隊先發球員中，僅有馬刺隊巴恩斯（Harrison Barnes）與尼克隊布里吉斯（Mikal Bridges）曾有過總冠軍賽先發經驗，其餘球員皆將面對生涯首次的決賽洗禮。
尼克隊教頭布朗森（Jalen Brunson）表示，即便決賽舞台氛圍不同，團隊仍將保持紀律，以平常心應對每一場賽事；而馬刺隊瓦賽爾（Devin Vassell）則強調，球隊不會去想對手的強勢，只會專注於做好球隊一直以來的成功之道。
|TEAMODDS
|馬刺 -185
|TEAMODDS
|尼克 +155
紐約尼克
聖安東尼奧馬刺
以下為本次尼克與馬刺總冠軍系列賽的詳細賽程表，賽事將於美國 ABC 電視台轉播：
|場次
|賽程日期
|交戰地點
|比賽時間 (台北時間)
|G1
|6月4日 (週四)
|聖安東尼奧
|08:30
|G2
|6月6日 (週六)
|聖安東尼奧
|08:30
|G3
|6月9日 (週二)
|紐約
|08:30
|G4
|6月11日 (週四)
|紐約
|08:30
|G5*
|6月14日 (週日)
|聖安東尼奧
|08:30
|G6*
|6月17日 (週三)
|紐約
|08:30
|G7*
|6月20日 (週六)
|聖安東尼奧
|08:30
聖安東尼奧馬刺（西區冠軍）： 經歷季後賽層層考驗，首輪以4：1擊敗拓荒者，次輪以4：2力克灰狼，西區決賽則在與衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊的史詩級七場激戰後，成功脫穎而出。
無論最終結果如何，這將是NBA近八年來連續第八支不同的奪冠球隊，寫下歷史新頁。首戰將於台灣時間6月4日上午8點30分在聖安東尼奧馬刺主場正式開打，歡迎全球球迷共同見證新王者的誕生。
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：緯來體育台
🟡線上收看：NBA League Pass。
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