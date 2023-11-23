▲ 329萬元起，i5打頭陣，全新世代BMW 5系列上市

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承襲1962年BMW New Class的設計元素，於1972年推出首款BMW 5系列，而早在此時，BMW 5系列便以兼具優雅與運動風格的外型設計，成為中大型豪華房車級距的典範。歷經七個世代的淬鍊，創下全球銷售超過1,000萬輛的頂尖之作，BMW 5系列奠定世上最成功的Business Sedan中大型豪華房車地位，凝聚出眾人引頸期盼的全新第八代BMW 5系列，同時更以超越對手的匠心獨運，為眾人獻上首款全新BMW i5純電豪華房車，為世人描繪出下個世代的智慧移動生活，為全新世代BMW 5系列寫下傲視級距的傳奇篇章。
延續BMW一貫的創新超越與先驅地位，BMW總代理汎德於23日正式發表全新第八代BMW 5系列，為喜愛前衛科技與凌駕當代頂尖作品的消費者，獻上全新BMW i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive，建議售價分別為329萬元與485萬元，讓台灣消費者感受與德國同步的新世代科技與豪華饗宴，舉凡全新BMW飾光水箱護罩、經典C柱Hofmeister Kink窗框折角專屬「5」字樣、懸浮式曲面螢幕、BMW Operating System 8.5結合全新QuickSelect快捷選單、旗艦級BMW座艙環繞光幕、AR擴增實境導航、豪華品牌中唯一的變換車道輔助功能與BMW手機數位鑰匙2.0全面列為BMW i5純電豪華房車標準配備，從細節預見全新BMW 5系列擁抱未來的新穎之姿，展現了超越眾多對手之上的精湛設計工藝。
外型上，奠基於成功經驗持續探索，全新世代BMW 5系列將過往經典與下一個世代的設計概念揉合並重新詮釋，透過純粹飽滿的手法雕琢出運動風格與優雅氣息兼具的車身，擁有達到5米旗艦級距的5,060mm車長，車寬與車高則分別增加至1,900mm與1,515mm，以絕佳車身比例呈現出同級唯一的旗艦大器風範，將擁有藍色點綴且極具科技氣息的全新光型變化智慧LED頭燈結合更開闊的雙腎型水箱護罩，同時更加入了極具辨識性的全新BMW飾光水箱護罩，搭配上車頭大面積黑色高光澤前進氣壩、垂直式Air Curtain氣簾設計以及刻劃出肌理線條的全新引擎蓋設計，都為全新世代BMW 5系列於集聚現代感的線條融入更多年輕運動氣息。
進入座艙，全新世代BMW 5系列以旗艦級的座艙設計思維，結合由12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕所構成的全新懸浮式曲面螢幕、環抱車室的BMW座艙環繞光幕，以高度的數位化思維加入頂級水晶中控套件、隱藏式冷氣出風口設計與大幅減少的實體按鍵，構築出了BMW引以為傲的駕駛者導向車艙設計，特別是全新BMW Operating System 8.5更以Zero-layer概念導入全新QuickSelect快捷選單，讓駕駛能以更直覺的圖像式邏輯進行操作，而BMW i5列為標準配備的AR擴增實境導航功能、廣受消費者好評的車況抬頭顯示器、遠端車輛啟動、手勢控制功能、最高15W充電功率的手機無線充電裝置與BMW手機數位鑰匙2.0，更將頂尖科技完美淬鍊於座艙之中。
首波引進的全新首創純電豪華房車i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive。BMW i5則是全面採用第五代eDrive電能科技與總容量達到83.9 kWh的鋰電池組，最高充電功率可達205kW，為i5 eDrive40 M Sport創造出340hp最大馬力與430Nm的最大扭力，最高續航里程可達582km*；而在M血統的灌注之下，i5 M60 xDrive更是展現十足激情演出，可創造出驚人的601hp最大馬力與820Nm最大扭力，僅需3.8秒即可完成0-100km/h加速，最高續航里程可達優異的516km*表現，搭配上xDrive智慧型可變四輪傳動系統、主動式電子防傾桿、整合式後軸轉向系統與M進階跑車化電子懸吊系統，更展現了BMW為消費者所打造的新世代電能駕馭樂趣，以進階科技構築出對手難以比擬的性能駕馭與舒適並進，打造絕佳完美電馭坐駕。
同時，全新世代5系列專屬BMW M Performance套件也同步引進，全新世代BMW 5系列專屬M Performance碳纖維前定風翼搭配M Performance碳纖維側裙下飾板、M Performance碳纖維後擾流尾翼與M Performance碳纖維後下擴散器，不僅擁有百分百與車身緊密貼合的高品質演出，更讓5系列大幅強化空氣力學表現並增加高速行駛時的下壓力表現與車身穩定性；至於專屬的M Performance車身、側裙彩貼、M Performance芳綸天線飾蓋與M Performance碳纖維迎賓門檻飾板，更讓全新世代5系列完美彰顯個性化特質，同時也讓車身比例在視覺上更顯修長俐落，大幅增添動感且運動化的帥氣外型。
全新世代BMW 5系列將於11月23日至26日在台北101水舞廣場前盛大亮相，BMW總代理汎德敬邀喜愛BMW前衛創新車款的消費者一同蒞臨現場賞車，同時BMW總代理汎德更藉由本次盛會，於周邊展演未來電能生活圈與BMW經典車款，並舉辦《MOVE TO THE FUTURE with BMW 「THE MOVING TALK」》講座，邀請多位於各自的領域不斷大膽創新，持續探索未來各種可能的當代領袖一同參與。