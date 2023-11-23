▲博世電動工具列經濟部機車行低碳補助方案合作夥伴

電動工具領導品牌博世正式成為「經濟部機車行低碳補助方案」合作工 具品牌，提供購買維修工具最高五萬元的補助。符合資格的機車行及使用者皆可提出申請，以購買適合的維修診斷工具。此方案中，博世維修補助工具品項包含 18V 專業鋰電 GDS 扳手機系列工具和 12V 的衝擊電鑽系列，提供機車維修業者低碳、省力的解決方案，不僅能為使用者減輕工作負擔，更有助於機車維修業者轉型升級。
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近年來，博世致力於不斷創新，推出鋰電無線電動工具、精準測量儀器，以及堅固、齊全的配件，協助不同領域使用者克服工作挑戰。博世電動工具不僅性能卓越，亦應用物聯網(Internet of Things, IoT)科技，可監測工具電量與使用狀態， 還能針對個人偏好預做設定。此外，博世電動工具以「安全無虞」理念，18V 系 列產品具備防扭手、減震設計、跌落控制等保護機制設計，提供使用者全方位的安全保障。
此外，博世於 2021 年推出 Bosch BeConnected 會員專屬應用程式，提供電子保證書、防偽及工具資料查詢等便利服務。此外，會員於應用程式中完成註冊工具可獲得積分兌換好禮，更有新品雙倍積分、12V 系列 5 倍積分及 UNBOXX 開箱有禮等多重回饋活動。更多資訊請參考博世電動工具官網以及臉書粉絲團。