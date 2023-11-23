329萬元起！全新BMW 5系列i5電動版先登台，汽油版年底接棒上
▲329萬元起！全新BMW 5系列i5電動版先登台，汽油版年底接棒上
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2023-11-23 21:25:02
BMW總代理汎德於11月23日正式發表全新第八代BMW 5系列，提供BMW i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive，建議售價分別為329萬元與485萬元。燃油動力車型520i與530i也將陸續於年底及2024年導入台灣市場。全新世代BMW 5系列於11月23日至26日在台北101水舞廣場前亮相，同時於周邊展演未來電能生活圈與BMW經典車款，並舉辦《MOVE TO THE FUTURE with BMW 「THE MOVING TALK」》講座。
跨越當代格局 以未來融匯經典設計
奠基於成功經驗持續探索，全新世代BMW 5系列將過往經典與下一個世代的設計概念揉合並重新詮釋，透過純粹飽滿的手法雕琢出運動風格與優雅氣息兼具的車身，擁有達到5米旗艦級距的5,060mm車長，車寬與車高則分別增加至1,900mm與1,515mm，以絕佳車身比例呈現出同級唯一的旗艦大器風範，將擁有藍色點綴且極具科技氣息的全新光型變化智慧LED頭燈結合更開闊的雙腎型水箱護罩，同時更加入了極具辨識性的全新BMW飾光水箱護罩，搭配上車頭大面積黑色高光澤前進氣壩、垂直式Air Curtain氣簾設計以及刻劃出肌理線條的全新引擎蓋設計，都為全新世代BMW 5系列於集聚現代感的線條融入更多年輕運動氣息。
BMW設計師令人驚豔之處不僅止於車頭造型，由頭燈一路向車尾上拋的俐落肩線搭配C柱Hofmeister Kink窗框折角專屬「5」字樣，不僅為全新世代5系列劃出了向前俯視的倨傲之姿，全新的車側平整式車門把手設計、黑色高光澤側裙延伸至車尾且難以錯認的橫幅式3D立體LED尾燈與黑色高光澤M後下擾流設計，都為全新世代BMW 5系列帶來強而有力的視覺衝擊感受，特別是援引M家族基因的i5 M60 xDrive，藉由專屬獨一無二的全黑化搭配專屬M標誌的M橫幅式水箱護罩、M雙肋型後視鏡、內部飾條黑化處理的燻黑造型頭燈、黑色M擾流尾翼以及立體造型後下擾流，大幅強化i5 M60 xDrive的運動性能氣息，展現專屬於BMW的電能熱血風格。 全新世代BMW 5系列將過往經典與下一個世代的設計概念揉合並重新詮釋，透過純粹飽滿的手法雕琢出運動風格與優雅氣息兼具的車身輪廓，搭配光型變化智慧LED頭燈、造型更寬大的雙腎型水箱護罩與高調難以錯認的全新BMW飾光水箱護罩。 擁有達到5米旗艦級距的5,060mm車長，以絕佳車身比例結合極具辨識度的橫幅式3D立體LED尾燈與立體造型後下擾流設計，大幅強化運動性能氣息。 援引M家族基因的i5 M60 xDrive，配備專屬全黑化搭配專屬M標誌的M橫幅式水箱護罩、M雙肋型後視鏡、內部飾條黑化處理的燻黑造型頭燈、黑色M擾流尾翼以及立體造型後下擾流。 在全車專屬M Performance套件、碳纖維套件與車身彩貼的強化之下，讓全新世代BMW 5系列的氣勢更勝以往，將熱血氛圍發揮得淋漓盡致。 突破世人眼界 旗艦概念構築前衛座艙
全新世代BMW 5系列以旗艦級的座艙設計思維，結合由12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕所構成的全新懸浮式曲面螢幕、環抱車室的BMW座艙環繞光幕，以高度的數位化思維加入頂級水晶中控套件、隱藏式冷氣出風口設計與大幅減少的實體按鍵，構築出了BMW引以為傲的駕駛者導向車艙設計，特別是全新BMW Operating System 8.5更以Zero-layer概念導入全新QuickSelect快捷選單，讓駕駛能以更直覺的圖像式邏輯進行操作，而BMW i5列為標準配備的AR擴增實境導航功能、廣受消費者好評的車況抬頭顯示器、遠端車輛啟動、手勢控制功能、最高15W充電功率的手機無線充電裝置與BMW手機數位鑰匙2.0，更將頂尖科技完美淬鍊於座艙之中。
超越當代的頂尖科技，更需旗艦級的精緻細膩座艙來烘托，從進入車室便能觸及的M Nappa真皮平底方向盤、BMW Individual Merino真皮、雙前座跑車座椅、雙前座電動腰靠與豪華型四區恆溫空調含後座冷氣出風口，不僅為全新BMW 5系列圍繞出令人陶醉的感官饗宴，放大至2,995m的軸距與首度採用的全景式玻璃車頂，結合BMW i5標準配備的17具揚聲器且最高功率可達655W的Bowers & Wilkins頂級音響系統，為座艙帶來開闊舒適的乘坐空間同時，更駕駛與乘客的每一趟旅途譜出一場場音樂盛宴；而全新i5 M60 xDrive更是奠基於豪華再添性能風采，除了搶眼的M Nappa真皮平底方向盤含經典三色縫線與紅色指向標示，M碳纖維飾板、M專屬三色縫線安全帶，將風馳電掣的電馭熱情展現於其中。 透過重新詮釋的駕駛導向設計，將懸浮式曲面螢幕結合全新BMW Operating System 8.5、頂級水晶中控套件、隱藏式冷氣出風口設計與大幅減少的實體按鍵，交織出了宛如旗艦般的座艙設計。 將近3米的軸距表現結合首次導入的全景式玻璃車頂、豪華型四區恆溫空調含後座冷氣出風口與Bowers & Wilkins頂級音響系統，讓乘客的每趟旅程都成為一場愜意舒適的移動饗宴。 立足於成功 以電能震撼群雄
優異的駕乘體驗與同級對手難以企及的駕馭樂趣，是BMW 5系列向來所為人稱道之處，更是全新世代BMW 5系列立足於成功再次進階之訣，為台灣消費者獻上全新首創純電豪華房車i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive。BMW i5則是全面採用第五代eDrive電能科技與總容量達到83.9 kWh的鋰電池組，最高充電功率可達205kW，為i5 eDrive40 M Sport創造出340匹最大馬力與430牛頓米的最大扭力，最高續航里程可達582km*；而在M血統的灌注之下，i5 M60 xDrive更是展現十足激情演出，可創造出驚人的601匹最大馬力與820牛頓米最大扭力，僅需3.8秒即可完成0-100km/h加速，最高續航里程可達優異的516km*表現，搭配上xDrive智慧型可變四輪傳動系統、主動式電子防傾桿、整合式後軸轉向系統與M進階跑車化電子懸吊系統，更展現了BMW為消費者所打造的新世代電能駕馭樂趣，以進階科技構築出對手難以比擬的性能駕馭與舒適並進，打造絕佳完美電馭坐駕。
全新世代BMW 5系列的成功與凌駕眾望，不僅建構於精湛的造車工藝，更展現於對手難以望其項背的主被動安全防護，全面搭載最高規格的新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，除了深受消費者讚賞的主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、Active Protection主動安全防護系統、360度環景輔助攝影與自動停車輔助系統，全面升級的自動倒車輔助系統與變換車道輔助，讓駕馭全新BMW 5系列更顯輕鬆自適，自動倒車輔助系統能自動記憶駕駛行駛過的路徑，協助駕駛輕鬆於狹窄巷弄完美倒車；變換車道輔助則是透過輕壓方向燈撥桿便能和緩俐落地為駕駛主動變換車道，展現全新世代BMW 5系列撼動當代的尖端演繹。
*WLTP測試規範下所測得之數據
BMW以1972年登場的首款5系列，奠定世上最成功的Business Sedan中大型豪華房車地位，承襲過往歷代5系列的成功經驗，持續創造並挑戰，為全新世代BMW 5系列寫下傲視級距的傳奇篇章。 剽悍升級性能跑格 全新世代 5 系列專屬 BMW M Performance 套件
全新世代BMW 5系列融合經典與當代的設計，勾勒出運動風格與優雅氣息兼具的車身線條，加諸同級對手難以企及的駕馭樂趣，不僅讓5系列成為當代翹楚，為了滿足眾多車主追求更具個性化與競技氣息的運動化外型，在來自BMW德國原廠賽車部門秉持精湛工藝的BMW M Performance加裝套件強化之下，為全新世代BMW 5系列灌注更多熱血基因。
全新世代BMW 5系列專屬M Performance碳纖維前定風翼搭配M Performance碳纖維側裙下飾板、M Performance碳纖維後擾流尾翼與M Performance碳纖維後下擴散器，不僅擁有百分百與車身緊密貼合的高品質演出，更讓5系列大幅強化空氣力學表現並增加高速行駛時的下壓力表現與車身穩定性；至於專屬的M Performance車身、側裙彩貼、M Performance芳綸天線飾蓋與M Performance碳纖維迎賓門檻飾板，更讓全新世代5系列完美彰顯個性化特質，同時也讓車身比例在視覺上更顯修長俐落，大幅增添動感且運動化的帥氣外型，讓駕馭新世代BMW 5系列每一趟的旅程，都像是一場萬眾注目的帥氣盛大演出。
全新世代BMW 5系列將於11月23日至26日在台北101水舞廣場前盛大亮相，同步展演BMW未來電能生活圈與BMW經典車款，敬邀喜愛BMW前衛創新車款的消費者一同蒞臨現場賞車。 全新世代BMW 5系列全面搭載深受消費者讚賞的主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、360度環景輔助攝影與自動停車輔助系統，更升級可協助駕駛輕鬆於狹窄巷弄完美倒車的自動倒車輔助系統與透過輕壓方向燈撥桿便能和緩俐落為駕駛主動變換車道的變換車道輔助，讓駕馭全新BMW i5更顯輕鬆自適。 全新世代 5 系列專屬 BMW M Performance 套件 售價
*詳細資訊歡迎洽詢BMW全台展示中心
專屬 BMW M Performance 套件 售價 M Performance碳纖維前定風翼 M Performance碳纖維後尾翼 M Performance碳纖維門檻飾條 M Performance碳纖維側裙飾條 M Performance碳纖維M後視鏡外蓋 M Performance側裙貼紙(灰) M Performance車身貼紙(黑) M Performance後下擴散器 M Performance芳綸天線蓋
453,000元
全新 BMW i5 純電豪華房車建議售價 / 重點標準配備
車型 建議售價 重點標準配備
BMW i5 eDrive40 M Sport
329萬元
M Sport套件 BMW飾光水箱護罩 光型變化智慧LED頭燈 全景式玻璃車頂 M Nappa真皮平底方向盤 BMW環繞光幕 懸浮式曲面螢幕 BMW Operating System 8.5 車況抬頭顯示器 AR擴增實境導航功能 Bowers & Wilkins頂級音響系統 豪華型四區恆溫空調 雙前座電動跑車座椅含電動腰靠 自動倒車輔助系統 變換車道輔助
BMW i5 M60 xDrive
485萬元
M Sport進階套件 BMW飾光水箱護罩 光型變化智慧LED頭燈 全景式玻璃車頂 BMW Individual Merino真皮 M縫線安全帶 M Nappa真皮平底方向盤含專屬縫線 BMW環繞光幕 懸浮式曲面螢幕 BMW Operating System 8.5 車況抬頭顯示器 AR擴增實境導航功能 Bowers & Wilkins頂級音響系統 豪華型四區恆溫空調 雙前座電動跑車座椅含電動腰靠 自動倒車輔助系統 M整合式後軸轉向 M電子防傾桿 M進階跑車化電子懸吊系統 《 MOVE TO THE FUTURE with BMW 「 THE MOVING TALK 」》
主題 活動時間 地點
BMW 5系列盛大展演
11/23(四) 14:00-22:00
11/24(五)–11/26(日) 11:00-22:00
台北101水舞廣場
《【科技創新x破框思維】駕馭AI ‧ 讓未來就緒》
11/23(四) 15:00-15:50
《關鍵領導，驅進新世代》
11/24(五) 15:00-15:50
《永續未來，看見台灣》
11/25(六) 14:00-14:50