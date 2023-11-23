柯文哲登記參選！副手保密到家 吳欣盈呼聲高、前副市長也在名單
明（24）日就是總統、副總統登記截止日，民眾黨總統參選人柯文哲在藍白最後協商後，率先宣布將在11時前往中選會登記參選，而國民黨也宣布將在11時召開中常會，預計將公布副手人選，隨後45分前往中選會進行登記作業，藍白正式破局；據了解，柯副手人選盛傳是前台灣雅虎國際事業董事總經理鄒開蓮，不過鄒已婉拒，目前包括「新光公主」立委吳欣盈、前台北市副市長鄧家基皆為可能名單。
記者孫唯容／綜合報導
2024總統大選登記截止倒數24小時，今（23）日藍白合進行最後協議，國民黨總統參選人侯友宜、主席朱立倫和前總統馬英九晚間和獨立總統參選人郭台銘、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲在君悅飯店會談，期間火藥味十足，最終不歡而散。
原先國民黨在今天晚間7點30分回到黨部召開記者會時表示，藍白合將努力到最後一刻，下午舉辦中常會，希望再給柯文哲考慮時間，豈料柯文哲宣布明天11時前往中選會登記，而後國民黨也隨即宣布更改時間，將在明早11時將召開中常會，預計會宣布副手人選，隨後在11點45分前往中選會進行登記。
民眾黨對於柯文哲副手人選保密到家，目前曾被點名的人選包括前台灣雅虎國際事業董事總經理鄒開蓮、「新光公主」立委吳欣盈、前台北市副市長鄧家基，以及柯文哲競選總幹事黃珊珊，不過黃珊珊已被列入不分區名單第一，預計不會擔任副手，而鄒開蓮日前也已婉拒，目前立委吳欣盈、前台北市副市長鄧家基皆為口袋名單，確切人選仍待柯文哲明天宣布。